Un muerto y 98 positivos el balance del último día

Una hombre de 73 años murió y 98 personas fueron diagnosticadas ayer con coronavirus, con lo que totalizan 43 las muertes y 1.453 los casos positivos desde el inicio de la pandemia en la Argentina, según informó el Ministerio de Salud, al término de una jornada en la que el presidente Alberto Fernández afirmó que la salida de la cuarentena dispuesta hasta el 12 de abril, "será en forma paulatina y muy cuidadosa".

"Tenemos previsto que el domingo próximo se termine la cuarentena, pero es día a día, hay que ir viendo cómo evoluciona. Salir de la cuarentena tiene que ser una cosa muy cuidada", afirmó esta mañana el mandatario en una extensa entrevista que concedió a Radio Mitre.

Para analizar la modalidad que se le puede dar a esa flexibilización de la cuarentena, Fernández estuvo reunido esta tarde en Olivos con los integrantes del gabinete económico.

De la reunión participan el jefe de Gabinete Santiago Cafiero; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Por su parte, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró que lo sucedido el viernes en los bancos "no significa que se haya roto la cuarentena" y aclaró que la situación en la Argentina "no es la misma que en otros países de Europa donde la circulación comunitaria es muy alta".

"La situación de Argentina no es la misma que en Europa donde la circulación comunitaria es muy alta. Tenemos un porcentaje de casos negativos en los testeos y la circulación viral no tiene la intensidad de otros países; y si bien el objetivo es evitar el contacto entre personas, no significa que ayer se haya roto la cuarentena", agregó.

"Estamos viviendo una pandemia a nivel mundial, inédita, es la primera vez que el mundo está saliendo de una cuarentena estricta, de un aislamiento preventivo. Hay dos países que lograron achatar la curva y en esos dos países el aislamiento duro cinco semanas", precisó Vizzotti

Ell gobierno insiste con que habrá que "convivir con el coronavirus hasta que haya una vacuna".

Los 19 Defensores Oficiales de la provincia de Buenos Aires presentaron hoy habeas corpus colectivo ante el Tribunal de Casación para que se excarcele a los presos que se encuentran dentro de la población de riesgo por el coronavirus y que están alojados en cárceles, comisarías e instituto de menores. Una fuente judicial explicó hoy a Télam que en la presentación, que se radicó ayer, los defensores solicitan una serie de "medidas extraordinarias" por considerar "inadmisible que personas que integran los grupos de riesgo por el Covid-19 se encuentren aún hoy privadas de su libertad en cualquier dependencia de distinta naturaleza de la Provincia de Buenos Aires".

En Mendoza, por otro lado, el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia de Mendoza aplicó más de 6.000 dosis de vacuna antigripal en dos días en las iglesias cabeceras de los departamentos como también por agentes sanitarios en zonas vulnerables, destinadas a mayores de 65 años y menores de 65 con factores de riesgo sin cobertura social.

En Bahía Blanca un total de 20 personas fueron detenidas este viernes por incumplir las medidas de aislamiento obligatorio a raíz que se encontraban en las entidades bancarias pero sin hacer el cobro de jubilaciones y pensiones, informaron hoy fuentes policiales. En el marco del operativo dispuesto en las distintas sucursales de las entidades bancarias de Bahía Blanca los efectivos procedieron a detener a 15 personas en jurisdicción de la comisaría quinta, cuatro en la zona de la comisaría primera y otra en la zona de la segunda. Fuentes policiales informaron a Télam que "las detenciones se llevaron a cabo debido a que no tenían que estar en las entidades bancarias por un lado porque no debían cobrar y por otro ya que se encontraban incumpliendo el aislamiento obligatorio".

En Mar del Plata, una empresa anunció que en los próximos 60 días producirá 50 mil litros de alcohol en gel que donará al municipio. Se trata de Gihon Laboratorios Químicos cuyo director científico, Alberto Chevalier, explicó que si bien la fábrica en el Parque Industrial se dedica a hacer principios activos farmacéuticos y conservantes de vacuna para todo el mundo, ofreció parte de su capacidad productiva para elaborar alcohol en gel para el municipio.

25% de sus sueldos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió reducir en un 25 por ciento su remuneración de sus integrantes y destinar esos fondos al hospital “Francisco J. Muñiz” para la adquisición de bienes o insumos necesarios “para enfrentar la emergencia sanitaria”. Así lo comunicó este viernes a última hora el máximo tribunal, a través de una acordada publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ). La resolución que lo dispuso expresa que, “si bien el Estado ha adoptado medidas a nivel nacional, provincial y municipal para afrontar la emergencia sanitaria, es necesario -dada la magnitud de la crisis- que ese esfuerzo sea complementado con todas las contribuciones personales y de la sociedad civil que sean posibles”.

La acordada también destaca que “un área en que ese esfuerzo es crítico es el sistema de salud y, en particular, los hospitales públicos”. Los ministros de la Corte estimaron “conveniente realizar un aporte voluntario de un porcentaje de sus remuneraciones para contribuir con la adquisición de bienes o insumos que se estimen necesarios ante la emergencia y destinarlos a la Cooperadora del hospital “Francisco J. Muñiz” Asociación Civil.

Escándalo en Misiones

El secretario de Energía, Sergio Lanziani, se vio ayer envuelto en un escándalo al ser encontrado en la casa de su pareja en la ciudad misionera Oberá, en el marco de un allanamiento por una denuncia de supuesta difusión de noticias falsas y lo acusan de violar la cuarentena obligatoria. El procedimiento fue realizado por las fuerzas de seguridad de la provincia de Misiones en la casa de la pareja del funcionario, Alicia Arruda, a partir de una denuncia por la supuesta difusión de noticias falsas desde ese lugar, a la que se agregó una acusación por presunta violación de la cuarentena.

Fuentes de la Secretaría de Energía consultadas por NA aseguraron que Lanziani “no violó la cuarentena porque él es funcionario nacional, personal jerárquico, y está exceptuado” y remarcaron además que “en la denuncia en ningún momento se habla de la cuarentena”, al tiempo que vincularon el allanamiento con una “causa política”. Dijeron que más allá de su condición de funcionario “viajó de Buenos Aires a Posadas y de ahí a Oberá, previo a la cuarentena obligatoria y está en la casa de su pareja desde ese momento”, al tiempo que agregaron que salió del lugar “una sola vez” por una cuestión de salud de uno de sus hijos.