"Lo importante es cuidar la afectividad y no paralizarse por el miedo"

¿Cómo abordar esta cuarentena para cuidar nuestra salud mental?

En principio hay que hacer un análisis de la desafortunada semántica de la epidemiología de llamarle a esto "aislamiento". Ese nombre no ayuda para nada, porque en realidad podríamos haber usado otro nombre que denote el cuidado del otro que estamos realizando. La palabra aislamiento ya en sí misma genera angustia y ansiedad. En segunda instancia hay que pensar que el estar en la casa tiene dos posibilidades: puede ser vista como una oportunidad para hacer cosas, para repensar y reflexionar y poder revisar la jerarquía de prioridades familiares o laborales o vivenciar como encierro terrorífico que me paraliza y me aísla. Los pacientes que me están consultando todo el tiempo sobre la angustia que tienen es como consecuencia de la búsqueda de la instancia la fuga, el querer salir o escaparse o querer volver a las cosas que se tenían antes del proceso de la pandemia. Lo que hay que entender es que nada volverá a ser como antes y que esto no significa que sea necesariamente para peor sino puede estar lleno de oportunidades. En segunda instancia hay que pensar cuales son las prioridades que tengo que fijar porque el proceso de una epidemia o un estado de catástrofe es un oportunidad para enfocarse en las prioridades. Todos los días tenemos nuestras prioridades en una bolsa, como por ejemplo la relación de pareja, la relación con los hijos y el cuidado del cuerpo. El estar en la casa es una oportunidad de estar resguardado y protegido que me permite revisar cómo duermo, cómo me alimento y todo aquello que no podía revisar en lo cotidiano.

¿Cuáles con las recomendaciones para atravesar este período de la mejor forma?

Sí, hay recomendaciones sencillas. Mis pacientes me marcan en estos días un indicador de la angustia que es la pérdida del reloj y del tiempo. Me dicen que cenan a las dos de la mañana, desayunan al mediodía y ante eso la recomendación es seguir la microestaciones del día, es decir poner en marcha la actividad cuando hay sol y descansar en la noche. Otro indicador que manifiestan los pacientes es la pérdida del cuidado personal. No hay que olvidarse que la depresión deja huellas físicas como alguien con barba, sin asearse que muchas veces se dice "está dejado" o "está abandonado". Ante esto lo fundamental es evitar el abandono y una de esas cosas tiene que ver con el aseo, darse los baños diarios, cambiarse con ropa cómoda pero limpia. Se trata de interrumpir el proceso de dejadez y abandono. También hay recursos como el uso de un teléfono con internet, en donde además de ver redes sociales y usar WhatsApp, la gente puede leer un libro, investigar, estudiar algo de forma online, que son formas de interrumpir la depresión y la angustia.

¿Los niños también manifiestan angustias?

Los niños son absolutamente permeables a nuestra angustia, necesitan nuestra tranquilidad y templanza. Estamos en medio de una tormenta, si estamos asustados y salimos corriendo, los niños van a ser receptivos y eso repercute en su conducta. La forma de estar tranquilo es no estar bajo el efecto del miedo, porque el miedo paraliza. El miedo es fantasmático y es diferente al peligro que es la lectura de algo real que nos moviliza a resguardarnos. Estamos en una situación peligrosa pero no terrorífica. Cuando la hacemos terrorífica empezamos a odiar al vecino, a enojarnos con el que viajó, nos volvemos intolerantes e irritables y a discriminar. Eso ocurre porque la persona está asustada. No hay que olvidarse que como base psicológica de todas las problemáticas como el racismo y la xenofobia están las fobias, los miedos. Tenemos que estar alertas ante un peligro real. Para eso también tenemos que tener información, hay mucha incertidumbre. Se ha demonizado tanto al virus que hay un doble efecto, algunos creen que no pasa nada y otros están aterrados. Es necesario también que los padres sean los que eliminen del hogar todos los vectores de la ansiedad, como la televisión de forma omnipresente, los juegos violentos y todo aquello que interrumpa la tranquilidad de los hogares. Asimismo, las tareas online deben ser revisadas por los padres y ellos decidir si las harán o no. Ya que muchas requieren indefectiblemente de la presencia de un docente. Creo que las escuelas deberían enviar tareas lúdicas. Lo importante es cuidar la afectividad y no paralizarse por el miedo.

¿Cree que tienen efecto psicológico las campañas de difusión que muestran por ejemplo el desfile de los camiones cargando cuerpos en Italia?

Estas grandes campañas terroríficas que buscan impacto, no se sabe si ese impacto genera conciencia o tendrá un efecto boomerang que nos llene de miedo y nos paralice y eso es lo peor que podemos hacer. Se generan situaciones y mucha ansiedad en donde no hay cuidado. Es necesario dar información clara para no generar angustia en la comunicación. No se pueden difundir posiciones extremas como negar o el terror, creo que tenemos que aprender que no sirve ningúna de las dos posiciones sino que debemos mantener la calma y no subestimar a la gente en su capacidad de comprensión. Otro punto que se quiso mostrar en los medios es que todo el pueblo argentino no cumple y es irresponsable y tiene que ser golpeado y retado, cuando nada de esto es real. El pueblo jujeño y argentino ha mostrado una madurez tremenda, mucha inteligencia y mucha solidaridad.

¿Cuál es el efecto de la acción tutelar de los gobiernos en el ánimo de la gente?

Un Estado tutelar dice "yo soy el que sabe las cosas y vos no sabeé nada", eso inválida la capacidad de participar del ciudadano cuando en realidad son situaciones en los que los ciudadanos son protagonistas. La posición de un Estado que en soledad quiere manejar las cosas, le quita la participación que tiene el ciudadano, cuando todos los expertos epidemiólogos insisten en lo fundamental de la participación de la gente.

En aquellos hogares donde hubo violencia de género o hacia los niños, ¿creeque en cuarenta aumentan las probabilidades de más agresiones?

Sí completamente. Hay que tener en cuenta que para el psicópata la palabra mágica es aislar a su víctima, por esta razón hemos sugerido a las autoridades que en aquellos hogares donde hay denuncias previas se realicen revisiones proactivas y preventivas en esos domicilios que han tenido episodios de violencia. Por ejemplo, las instituciones de minoridad y familia que tienen datos deberían evaluar la posibilidad de aislar al sujeto abusador. Entiendo que es una situación de alto riesgo para las mujeres en situación de violencia de género.

Finalmente, ¿de qué se trata el proyecto de terapia online para personal de la salud que brindan psicólogos jujeños de forma gratuita?

Fue una hermosa casualidad que muchos colegas de Jujuy nos juntáramos para ofrecer consultas online gratuitas para el personal de la salud. Yo personalmente me sumé a este proceso particularmente para atender el síndrome del quemado, que afecta a personas que están trabajando bajo niveles altísimos de estrés como lo son los profesionales médicos y enfermeros, de farmacia y ambulancias. Eso genera trastornos del sueño, depresión, angustia, otros síntomas. Por eso quisimos crear una red de asistencia gratuita.