Cerdán: "El fútbol de ascenso está muerto"

La realidad de este aislamiento preventivo social y obligatorio es cruel para toda la sociedad y ni hablar para las instituciones deportivas que sufrirán el retroceso económico por la falta de ingresos y el pago de los compromisos asumidos a principios de año.

Y en ese sentido Ángel Cerdán, entrenador de Atlético Cuyaya que venía compitiendo en el Torneo Regional 2020, no titubeó a la hora de hacer un balance de esta emergencia sanitaria que vivimos declarando que "el fútbol de ascenso está muerto y más los clubes del Interior. Es que todo pasa por lo económico y sólo algunos clubes tienen ayuda del Gobierno pero con todo lo que pasó el fútbol ya no será prioridad, es entendible. Y la gente que es futbolera en su gran mayoría sintió el golpe económico y está complicada la situación de como seguirá todo", arrancó la entrevista con El Tribuno de Jujuy.

Sin embargo comentó que frente a este presente "trato de estar tranquilo porque no tenés muchas opciones, tenés que estar en tu casa y si bien es cierto la salud es lo primero aprovecho para disfrutar de la familia. En mí caso que por lo menos tenemos la panadería pero hay gente que tienen que salir a vender cosas para tener en el día a día y hoy no pueden hacerlo porque hay que cumplir la cuarentena. Lo veo difícil a que se restablezca todo rápido y me parece que será despacio el proceso en lo social". Y en cuanto al club que hoy le toca dirigir confesó que "con el presidente Leal creo que después del partido no nos vimos y no sé si porque me tiene que pagar o qué, pero no lo vi más. Con los jugadores hablamos por Whatsapp y estamos en contacto porque tampoco podemos reunirnos.

Cada uno vive su día a día, sólo hacer algunas compras y a los jugadores les recomendé que se cuiden y lo hagan con sus familias", detalló. A su vez admitió que los trabajos de los jugadores continúan de forma doméstica aclarando que "el profe Marcelo García les está mandando constantemente los ejercicios para que los jugadores trabajen en la casa y así no perder todo lo bueno que se venía haciendo desde lo físico, pero igual creo que para todos los planteles será igual porque no es lo mismo salir a correr con espacios a entrenar en lugares chicos. Seguramente habrá novedades cuando sea el regreso porque algunos estarán mejor que otros y el que venía bien se le complicará".

El "bandeño" previo al decreto Nacional, había comenzado a disputar la Segunda Fase del certamen afista, pero tropezó en Salta cuando cayó 2 a 0 con YPF en la Zona 3 donde en caso de reanudarse deberá enfrentarse a Gimnasia y Tiro y Deportivo La Merced.

Por eso Cerdán admitió que "a nosotros nos sirve para mejorar cosas y también para darnos cuenta que no será fácil la Segunda Fase, será muy dura donde nadie te regala nada. Todos los equipos que juegan de local se van a jugar la vida y van a tratar de ganar los 3 puntos porque afuera buscarán no perder y hasta se conformarán con un empate. Y en esta instancias ya no tan sólo te enfrenta a un rival si no también un árbitro que te puede inclinar la cancha y perjudicarte, son muchas cosas a tener en cuenta. Y en Salta después del partido nos dimos cuenta que regalamos un tiempo y nos costó el partido sinceramente", finalizó.

“Se les complica”

Cerdán agregó que “escuché hablar al presidente Fernández y dijo que si vuelven las actividades deportivas serán sin público que es complicado porque todos los clubes esperan recaudar un poco de plata porque se les complica para pagar sueldos. Y sin ser pesimista lo veo difícil”, sentenció.