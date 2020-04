Operativo de tránsito en la zona de los bancos

El operativo de tránsito ideado para organizar la circulación en la zona de los bancos capitalinos se desarrollará hasta el 8 del corriente, por lo que las autoridades municipales recomendaron respetar las indicaciones del personal afectado a los controles.

En el Banco Santiago del Estero se desplegará el operativo sobre calle Güemes, entre Patricias Argentinas y Ramírez de Velazco; Ramírez de Velazco, entre Güemes y Salta.

Se hará corte media calzada en este sector de Ramírez de Velazco y Patricias Argentinas, y únicamente van a poder circular los transportes alternativos (taxis compartidos y ambulancias, en caso de emergencias).

En el Banco Macro de calle La Madrid se procederá a realizar un corte de tránsito total entre La Madrid y Güemes. Además, se despejará La Madrid entre Alvear y Güemes; Güemes entre La Madrid y Senador Pérez y La Madrid entre Güemes y Salta.

El tránsito será a media calzada a fin de ampliar la vereda para los vecinos que se encuentren haciendo fila en el sector de Ramírez de Velazco y Güemes.

Con respecto a la calle Alvear, se despejará desde La Madrid hasta Necochea, con la misma metodología, es decir corte a media calzada y se ampliaría la vereda quedando la circulación de vehículos a media calzada y la otra media calzada exclusivamente para peatones.

Todo esto estará vallado con personal de la Policía y personal de la Dirección de Tránsito apostado para tal fin.

Finalmente, el operativo culminará en el Banco Macro que se encuentra en calle San Martín entre Necochea y Lavalle, se procederá a despejar ese sector sobre calle San Martín entre Necochea y La Madrid. Tránsito a media calzada y la ampliación de vereda para peatones y vecinos que se encuentren haciendo fila para ingresar al banco.

El operativo se delineó en el marco del Comité Operativo de Emergencia (COE) para brindar seguridad a quienes vayan a cobrar a las entidades bancarias.

Atención en el Banco Macro

Banco Macro abrirá hoy sus sucursales para atender en el horario habitual a los clientes jubilados y pensionados que no tengan tarjeta de débito, cuyo documento finalice con los números 4 o 5. Mañana hará lo propio con aquellos con documento terminado en 6, 7,8 y 9.

En el caso de pensiones no contributivas correspondientes a abril cobrarán los beneficiarios con documentos terminados en 4 y 5; y mañana, los terminados 6, 7, 8 y 9. Mencionó que en caso de que no puedan asistir el día asignado podrán hacerlo en las jornadas posteriores. La entidad crediticia solicitó a los clientes que no están alcanzados por la normativa que no concurran a las sucursales, ya que solamente serán atendidos los jubilados y pensionados que no cuenten con tarjeta de débito. También destacó que el ingreso y egreso de clientes será regulado por personal de seguridad del banco y estará de acuerdo al protocolo de seguridad sanitaria elaborado por el Gobierno nacional.

Pago a cooperativas

Los cooperativistas que cobren en las sucursales del Banco de Desarrollo de San Salvador de Jujuy, San Pedro y Libertador, podrán hacerlo a partir de hoy, en el horario de 8 a 13. Deberán presentarse con el documento nacional de identidad. La atención se cumplirá hasta el 10 del corriente.

El cronograma, que se inició el viernes último, proseguirá hoy con los beneficiarios con documentos terminados en 8 e impagos en el Banco de Desarrollo de calle San Martín 1112.; DNI terminados en 9 e impagos en el anexo de Italia Nº 39, ambos de San Salvador de Jujuy. En San Pedro y Libertador, podrán cobrar hoy los que no lo hicieron antes; mientras que los de Palpalá, lo harán de 9 a 16 en la sede de la comuna siderúrgica.