Salvación del "lobo" es algo que está muy cerca

Pasan los días, sigue el aislamiento obligatorio pactado hasta el 13 de abril y las dudas sobre cómo será el futuro del fútbol parecen empezar a disiparse.

Claro que la pelota está en las últimas de las consideraciones en una situación de emergencia sanitaria como la que atravesamos y en la que debemos actuar con responsabilidad, pero el deporte pasión de multitudes no deja de ser un tema recurrente para muchos.

Gimnasia y Esgrima cuando se paró el fútbol quedó en la última posición de la zona B de la Primera Nacional. El "lobo" se estancó en el único lugar de descenso del grupo y eso está generando una inquietud lógica por saber cómo sigue todo lo relacionado con la máxima categoría de ascenso.

Ayer en el portal de internet Doble Amarilla anunciaron con fuerza que no habrá descensos, sí dos ascensos y otros detalles interesantes. Claro que al no ser una voz oficial no está confirmado en su totalidad pero sería lo que terminaría sucediendo en la divisional como consecuencia del parate obligado por la pandemia.

Inmediatamente se conoció la publicación del mencionado sitio web, El Tribuno de Jujuy se comunicó ayer con el presidente de Gimnasia y Esgrima, Fabián López, quien sostuvo que no hay nada oficial hasta el momento.

"Prima la salud ante todo. Y para Gimnasia y Esgrima es prioridad, nosotros estamos haciendo varias acciones en pos de ayudar al Gobierno, a la Municipalidad", dijo el mandamás "albiceleste" dejando de lado la pelota. A lo que agregó: "No sería viable hablar del futuro futbolístico".

López se refirió a lo más complejo de esta cuarentena para la institución jujeña cuando declaró: "A nosotros nos complica mucho en la parte económica, tenemos que buscar recursos. Eso nos tiene muy preocupados y estamos trabajando".

Volviendo a lo citado por Doble Amarilla, estos dos ascensos y ningún descenso en la Primera Nacional, generarán en la categoría elite un escenario inevitable: la próxima temporada se jugaría con 26 equipos. Pero no es lo único, ya que un proyecto a largo plazo plantea un escenario de engrosamiento de la categoría hasta llegar a 30 equipos dentro de dos temporadas, algo que ya reinó en la élite del fútbol argentino entre 2015 y 2017.

Para ello, las siguientes dos temporadas (2020/21 y 2021/22) deberían contar con cuatro ascensos y dos descensos en una reforma que también prevé modificaciones en las categorías del ascenso. Es decir en la próxima temporada serán 26 equipos, la siguiente 28 y la siguiente se llegará al número mágico.

Nada es oficial, todo está por verse pero también todo parece tener un camino concreto y con buenas noticias para Gimnasia. Igual, habrá que esperar.

¿Un reducido?

Trascendió que la parte alta de la tabla de la Primera Nacional tendría una definición bastante particular para otorgar los ansiados ascensos a la elite de nuestro fútbol.

Se jugaría un reducido en simultáneo con equipos de ambas zonas (A y B) del torneo regular mezclados. Los clasificados serían los clubes que actualmente, antes del parate, ocupen las posiciones 1º al 8º. En todos los casos, el mejor posicionado será el que defina de local. Además, “habrá ventaja deportiva” para el mejor clasificado en caso de empate en la serie. Y no habría “gol de visitante”. La medida trata de ser lo más “salomónica” posible desestimando así los rumores que habían tomado fuerza los últimos días, sobre el ascenso directo para los dos punteros.

Claudio Tapia

Claudio Tapia, presidente de la AFA, manifestó que para la entidad es prioritaria “la salud” ante la pandemia de coronavirus y no la definición de los torneos. “La prioridad es la salud, no cómo se definen los torneos. No hablamos ni pensamos todavía en cómo se van a definir los torneos. Porque no sabemos cuánto va a durar la pandemia. No hay fechas ciertas de nada. Vamos a seguir las recomendaciones oficiales antes de tomar cualquier decisión”, expresó “Chiqui” Tapia en declaraciones al diario deportivo líder en nuestro país.

Hace tres semanas que el fútbol argentino está parado y parece improbable que se reanude en el corto plazo. Incluso el presidente Fernández señaló que el fútbol es, seguramente, una de las actividades que es muy difícil que se retome en mayo.