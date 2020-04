Una ayuda para los que más sufren durante la cuarentena

Frente a las necesidades existentes en barrios jujeños que se agudizaron desde el inicio de la cuarentena ya que muchos no pueden salir a trabajar, el movimiento popular "La Dignidad" lanzó una campaña solidaria para juntar alimentos de toda índole y artículos de limpieza que irán destinados a familias en situación de pobreza.

La institución posee espacios en los que brinda alimentación a aproximadamente un total de mil personas, entre niños, jóvenes y adultos, de barrios capitalinos como ser Villa San Martín, San Jorge y Coronel Arias. También en Libertador General San Martín y Palpalá.

Precisan con urgencia alimentos como ser harina, arroz, fideos, sémola; también azúcar, puré de tomate, té, yerba, chocolate en polvo, leche; y artículos de limpieza. Pueden comunicarse con los siguientes números de teléfono para coordinar: 3885804450, 3884785040 y 3884869403.

Además de colaborar con insumos para la merienda que es preparada y sostenida por las mamás de los niños que allí asisten, "La Dignidad" propone otros espacios para los pequeños y para los más grandes como ser clases de fútbol, charlas de debate y otros de contención para estas familias que se encuentran en estado de vulnerabilidad y precisan de ayuda. Espacios que por la cuarentena quedaron suspendidos con excepción de la entrega de los alimentos.

"Viven el día a día"

Al respecto, Gonzalo Maurín, referente del movimiento, comentó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "estamos realizando una campaña para juntar donaciones como ser alimentos no perecederos y mercadería necesaria para merenderos. Queremos poder sostener a estas instituciones, con lo que pasó creció la demanda y mucha gente empieza a concurrir a los merenderos porque no les alcanza para llegar a fin de mes. Toda ayuda será bienvenida porque para el hambre no hay cuarentena".

"Ante eso hacemos lo que venimos haciendo que es organizarnos para asistir a la gente que vive en los barrios más vulnerables donde lamentablemente no tienen ni siquiera el ingreso que antes tenían que era una moneda que ya era poco, que nunca alcanzaba para cubrir la Canasta Familiar Básica que hoy en día supera los 35 mil pesos", añadió.

Asimismo, sostuvo que "no todos la pasan bien quedándose en sus casas con la cuarentena, muchos viven el día a día y no pueden salir a trabajar. Por eso crece la demanda en los merenderos, ya no es que solamente manden a los hijos sino que toda la familia sino la familia en general. Ante eso, los comedores y merenderos de todas las organizaciones sociales estamos cumpliendo un rol fundamental en los barrios vulnerables. Cuando pasó la inundación de la semana pasada también estuvimos en lugares afectados colaborando con los vecinos".

Por último, remarcó que "desde la economía popular como siempre, los trabajadores y trabajadoras siguen en los barrios dándole la merienda a la gente. Estaremos también en los bancos repartiendo mate con tortilla porque también es imprescindible cuidar a nuestros abuelos que llegan muy temprano y hacen filas, es muy importante la solidaridad y la organización durante este momento que estamos atravesando".

Estudio de “cómo afecta tu vida la cuarentena”

Organizaciones sociales llevan a cabo un relevamiento de datos de “cómo afecta en tu vida la cuarentena” a la ciudadanía en general con el fin de tener un panorama claro de la situación y poder trabajar mejor en la comunidad. Al respecto, Daniela Jaled, referente del movimiento popular “La Dignidad”, expresó que “queremos saber quiénes son las personas más afectadas y de qué manera podemos colaborar. Este relevamiento viene enlazado con la campaña solidaria para los merenderos y esto surge por intermedio de varias personas militantes de distintas organizaciones que estamos viendo cómo accionar ante esta situación. Hablamos con los vecinos, en los merenderos trabajamos todo el tiempo y somos trabajadores de la economía popular, vemos cómo nos afecta la cuarentena”.

El objetivo es que la encuesta llegue a la mayor cantidad de personas de la población jujeña para que la muestra también sea representativa y se puedan un hacer análisis, “queremos que llegue a mucha gente para poder tener datos más concretos, saber cómo actuar y generar políticas públicas que debería crear el Gobierno”, dijo. Siguió diciendo que “por eso los movimientos sociales cumplimos un rol muy importante durante esta pandemia para generar acciones y políticas públicas para colaborar mejor con aquellas familias que se encuentran más vulneradas”.

Consumo problemático

Jaled también mencionó que otra de las problemáticas latentes es el consumo problemático de sustancias que afecta en gran parte a jóvenes, “desde las organizaciones sociales impulsamos espacios de atención de día, que no son privados, entonces ahí los chicos se pueden quedar y tratamos estas problemáticas que afecten a la vida cotidiana de las personas. Ante esto también trabajamos, desde "La Dignidad’ tenemos la "Red Puentes’ para contener a esta población”, finalizó. Para responder la encuesta comunicarse con “La Dignidad”.