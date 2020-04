Angustiante situación de pacientes internados en el hospital Guillermo Paterson

Promediando las 21 horas, los distintos medios de comunicación recibieron el desesperado llamado de pacientes que se encuentran internados en el hospital Guillermo Paterson de esta ciudad, quienes expresaron su preocupación y su angustia, indicando que una persona proveniente de la provincia del Chaco, sería ingresada al nosocomio, más precisamente a la sala de Cirugía. De acuerdo al relato de los pacientes, escucharon una discusión entre los profesionales del nosocomio, quienes indicaron que no estaban preparados para recibir a un paciente con esos síntomas.

“Soy una paciente de Cirugía, me siento preocupada porque a esta misma sala quieren mandar a un paciente con posible caso que viene del Chaco. Es un vergüenza como están protegidas las enfermeras y nosotros los pacientes desprotegidos sin nada con que poder vivir si es que realmente es un caso. No entiendo porque no lo llevan al San Roque, donde deben estar preparados para atender ese tipo de pacientes. La verdad que es una vergüenza por todo lo que tenemos que pasar. Yo tengo una bebé por la cual tengo que vivir para poder criarla, me da mucha impotencia, que el señor director venga y diga, -ustedes se preparan como puedan- esas fueron las palabras para las enfermeras. Y nosotros qué! Nosotros también somos seres humanos y tienen que respetar nuestras vidas”, dijo una paciente rompiendo en llanto.

“En el hospital de San Pedro de Jujuy hay un paciente que lo quieren ingresar a la sala de Cirugía, las enfermeras ya están preparadas para recibirlo, están envueltas en plástico como de gaseosa en la cabeza, en los pies tienen bolsas de plástico, esa es toda la defensa que tienen, y los pacientes no tienen nada. Pedimos que el director tome conciencia de todo lo que está pasando”, expresaron los familiares.



Ante esta situación, y al ver que las enfermeras buscaron los elementos de seguridad y prevención, los internados comenzaron a llamar a sus familias, que de inmediato se hicieron presentes en el nosocomio, solicitando la presencia del director para que les brinde información al respecto y asegure que la vida de sus familiares no quedaría expuesta a algún peligro.

Acotaron que lamentablemente, nadie quiso recibirlos ni brindarles tranquilidad, ordenando que se cierren todas las puertas. “Yo soy esposo de una paciente que estaba en cirugía para ser operada el día miércoles, pero visto y considerando que el director dijo que va a meter nomás a esta persona a la sala de Cirugía, mi mujer se va a retirar, no quiere quedarse. Estábamos aquí, llegaron los periodistas y lo primero que hicieron es cerrar la puerta y metieron llave”, dijo un vecino sampedreño.

Lamentablemente, ningún responsable salió para hablar con los medios y brindar información fehaciente sobre la situación, provocando una situación de pánico, que no fue generada por el periodismo, sino por la falta de información para ser brindada a la comunidad.