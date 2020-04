"Mis títeres van a ser distintos porque el mundo va a ser distinto"

Sin actividad en las plazas, sin festejos de cumpleaños, la troupe Corazón de Ají está recluida en el taller de Clara Corte. Con ella conversamos para saber cómo vive la cuarentena una titiritera, y empieza por decirnos que "ando haciendo muchas de las cosas de siempre para este momento del año con los yuyos en el jardín, la huerta, los rastrojos, limpiar la tierra para volver a prepararla y sembrar".

Nos dice que "hasta ahí lo mismo, pero la verdad es que a mi me costó mucho empezar esta cuarentena de manera tranquila. Me costó entenderlo, y no debo ser la única. Uno trabaja con la fantasía y empecé por creer en las historias conspirativas, así que estuve un buen rato elucubrando, pero uno termina por darse cuenta que es una pandemia, que tenemos que estar en cuarentena".

Cuenta que "hace años que no miro televisión, pero está en todas partes y uno termina por ver que el mundo está parado. Entonces me puse a pensar en toda la gente que no tiene casa, en eso que empezó a naturalizarse. La pandemia y la situación de calle es algo terrible. Para mí no poder trabajar con mis títeres en la plaza es algo difícil de entender, aunque mi situación es muy cómoda porque tengo una casa en la que estar con mis hijos".

Nos dice que "salieron propuestas para trabajar, personajes que tengo que hacer para una banda. Y la idea fue madurando hasta pensar en hacer un video para los temas de su disco, y ando arreglando títeres, cosiendo el retablo, el telón, que es algo que uno nunca hace porque no parás. El teatro de títeres es estar constantemente ahí porque el uso los va deteriorando".

Agrega que "también trabajaba con el tema del turismo, y uno lo ve ahora y piensa si alguna vez va a volver a ser lo mismo. Esto es una prueba de fuego, y dentro del retablo representamos un pedacito de la realidad. Lo que hago con los títeres es lo que quisiera que suceda, es un aporte para reírnos, para crecer, para evolucionar. Así que creo que mis títeres van a ser distintos porque el mundo va a ser distinto".

Nos cuenta que "les decía a mis familiares si podemos imaginar que el mundo va a quedar en manos de titiriteros, de payasos, de todos estos oficios. Pero de todos modos vengo reparando los que tengo en mis valijitas para llevar a los cumpleaños, son siempre las mismas obras, algunas para muy chiquititos donde soy cuidadosa para que no se asusten cuando los ven por primera vez. Y estoy preparando otras cosas".

Nos habla del dúo Coca y Bica, con Clementina Pacheco, "con quien hacemos dos personajes, dos sifones de soda que son sikureras. La cuarentena nos agarró ensayando, al punto que preparábamos algo para el 21 de marzo, que es el Día Mundial del Títere, pero esas funciones se bajaron. Yo sigo ensayando con uno de los personajes".

Clara nos cuenta que "por momentos pienso en ponerle un barbijo al títere y salir en las redes. Es que a mí no me cierra quedarme en mi casa y nada más. Esta pandemia aparece justo en una crisis muy grande. Tenemos que escuchar lo que nos está diciendo la Pachamama, pero con respecto a lo que vaya a pasar después, se me quemaron los papeles".