El Gobierno nacional posterga el pago de la deuda en dólares

El Gobierno, mediante un decreto, dispuso diferir los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública nacional instrumentada mediante títulos en dólares emitidos bajo ley de la República Argentina hasta el 31 de diciembre de 2020.

La fecha podría ser anterior si así lo determina el Ministerio de Economía "considerando el grado de avance y ejecución del proceso de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública".

Esta decisión del gobierno nacional ya es considerada como un default selectivo.

Lo dispuesto por el Gobierno nacional fue publicado en el Boletín Oficial, a través del decreto 346/2020 con fecha del domingo 5 de abril.

En el texto del decreto se destaca que "la crisis sanitaria mundial generada por la pandemia del coronavirus Covid-19 ha alterado los plazos previstos oportunamente en el "Cronograma de acciones para la gestión del Proceso de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa"".

"Que a este contexto de deterioro de la situación económica y social, producto de la emergencia sanitaria, se le adiciona la inminencia de próximos vencimientos de los servicios de la deuda pública del Gobierno Nacional emitida bajo ley de la República Argentina y denominada en dólares estadounidenses", explica el texto oficial. Y agrega que "a presente medida se ajusta a la razonabilidad que exige el ejercicio responsable de la función de gobierno".

Por esos motivos, mediante un decreto que lleva la firma de todo el gabinete, el Gobierno determinó la postergación de los pagos de los servicios e intereses de la deuda.

Del decreto se decidió exceptuar del diferimiento a los siguientes instrumentos de deuda pública emitidos bajo ley de la República Argentina denominados en dólares estadounidenses:

1- Letras intransferibles denominadas en dólares estadounidenses en poder del Banco Central de la República Argentina, incluidas aquellas emitidas en el marco del artículo 61 de la Ley Nº 27.541, y Letras suscriptas en forma directa por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentina de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

2- Letras emitidas en virtud del Decreto Nº 668/19.

3- Letras del Tesoro emitidas mediante la Resolución Conjunta N° 57/19 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda.

4- Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses emitidas mediante la Resolución Conjunta N° 17/18 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda.

5- "Bonos Programas Gas Natural" emitidos mediante la Resolución Conjunta Nº 21/19 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda.

6- Letras del Tesoro en Garantía emitidas mediante la Resolución N° 147-E/17 del ex Ministerio de Finanzas y la Resolución Conjunta Nº 32/18 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda.

Además, se autoriza al Ministerio de Economía "a efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los títulos cuyos pagos se difieren en virtud de lo establecido en el presente, con el fin de recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos, de acuerdo con lo previsto en el inciso a) del artículo 2º de la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública".

Argentina está en “default técnico”

El economista Daniel Marx consideró ayer que la Argentina cayó en un “default técnico” al postergar pagos de deuda por 10 mil millones de dólares, y aseguró que en el país “había una crisis antes y ahora se vino otra crisis” por la cesación de pagos.

“Se trata de un incumplimiento del contrato original, que algunos lo llamarán default, otros default técnico y otros lo dejarán pasar de largo. Para mí, es un default técnico”, sostuvo el ex secretario de Finanzas.

En declaraciones radiales, Marx explicó que la Argentina “hizo reperfilamiento de la deuda ya varias veces en los últimos meses. Por ejemplo, el día que salió un decreto se habló de default técnico. Pero al día siguiente, se dijo esto no es default sobre la deuda con legislación extranjera . Según quién lo mire”.

Según el economista, “en la reestructuración de deuda el Gobierno decía que iba a postergar pagos, que es lo que vemos ahora”. “Ahora hay que ver la reacción de los bonistas, porque había un compromiso de pago con ellos”, añadió.

En este marco, Marx sostuvo que, en el país “había una crisis antes y ahora se vino otra crisis. No se discute si va a haber un reperfilamiento de la deuda, si no cómo se hace, a qué velocidad y cómo se puede llegar a una normalidad en un contexto incierto”.

“Acá hay una primera etapa que es enfrentar la crisis y la segunda, será ver cómo se reordenan las cosas. El mundo debe proveer recursos desde el Estado para enfrentar la crisis. En la Argentina, estos recursos son bastante limitados. Creo que el poder del Estado crecerá en algunas áreas”, dijo.