Reiteran pedido de pasajes gratis para la sanidad

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Jujuy (Atsa) nuevamente realizó el pedido a las autoridades provinciales para que los trabajadores de la sanidad puedan viajar de manera gratuita en el transporte público al momento de trasladarse hasta sus puntos de trabajo y posteriormente a sus viviendas.

Esta solicitud está planteada por la resolución nacional número 82/2020 del Ministerio de Transporte, cuyo titular es Mario Meoni, donde expresa que "el recurso humano que cumple tareas en los distintos niveles de atención, tenga la gratuidad en el transporte de corta y media distancia, mientras dure la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus Covid-19".

Esta medida ya se implementó en otras provincias del país, en tanto están a la espera de ser recibida por el titular de la cartera laboral en Jujuy, Normando Álvarez García, y el director de Transporte, Jorge Skinner, para tener a disposición que enfermeros, médicos y otros profesionales del área de salud puedan hacer uso de este beneficio que fue otorgado por los funcionarios nacionales.

"Teniendo en cuenta la importancia de la resolución nacional, sería con agrado que el señor ministro de Trabajo de la provincia se involucre en el tema para concretar lo solicitado", indica un comunicado del gremio.

No es la primera vez que la titular del gremio, Yolanda Canchi, realiza este pedido. Sin embargo, solicita a las autoridades provinciales que tengan a disposición considerar a aquellos trabajadores de la salud que van a cumplir sus tareas en los hospitales con aquellos pacientes que pueden tener síntomas del Covid-19 u otra patología.

Clases virtuales

Otro de los anuncios que realizaron desde el gremio de la sanidad, fue en alusión al Instituto en Formación, Capacitación y Superación "Myrian Gloss" y la modalidad en el que dictará clases.

La directora del instituto, Yolanda Canchi, dio a conocer que a partir de este jueves 9 se dará inicio al período lectivo 2020 y se realizará de manera no presencial, es decir por clases virtuales.

Cabe mencionar que este no sería el único establecimiento educativo que brindará sus clases de manera virtual, ya que otros se encuentran dictando bajo esta modalidad aunque no está siendo muy bien aceptada por algunos jóvenes, ya que no cuentan con computadoras o conexión de internet en sus domicilios.