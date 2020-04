Motivos por los que rechazan el pago del bono de $10.000

Muchos de los inscriptos a recibir el Ingreso Familiar de Emergencia no cumplían con los requisitos y no pudieron acceder al beneficio

Más de 11 millones de personas se inscribieron para percibir el bono extraorinario de $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia en los primeros días de abril, pero muchos de los inscriptos no cumplieron con los requisitos dispuestos y no accederán al beneficio.

Principales motivos por los que no acceden al bono extraordinario

Los inscriptos, para recibir el bono de 10000, fueron analizados por Anses, Afip, Migraciones y los registros de propiedad y de autos, y en ese proceso se pudo visualizar que muchos de ellos, superaban cierto patrimonio, por lo que no recibirán el IFE.

El decreto 310 que estableció el IFE dice que la Anses “en forma previa al otorgamiento de la prestación, realizará evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales sobre la base de criterios objetivos que fije la reglamentación, con el fin de corroborar la situación de real necesidad del individuo y de su grupo familiar”. Esas evaluaciones toman en cuenta los Ingresos brutos anuales percibidos por los solicitantes de los beneficios en los últimos 12 meses anteriores a la fecha de la evaluación, los gastos de consumos, en especial los efectuados con tarjetas de crédito y débito, los Bienes Personales declarados ante la AFIP, propiedades y autos.



Uno de los movitos fue que algún integrante del grupo familiar del postulante cobraba jubilación, pensión o un sueldo y tampoco está permitido.



Otro punto que no se cumplió fue que la persona que lo solicitaba era monostributista categoría C en adelante.



Además sucedió que varios integrantes de un grupo familiar realizaron la inscripción, y sólo uno podía realizarlo.

La confirmación oficial llegará en unos días, luego de que la AFIP cruce todas las inscripciones que habilitó Anses y haga la selección final, de acuerdo a si cumplen o no con todos los requisitos exigidos.

El pago se hará en turnos dependiendo la terminación del DNI, y así es como ya se sabe que quienes tienen el documento terminado en 0 o 1 y caen en alguna de esas tres categorías ya fueron rechazados.

Desde Anses informaron al matutino que para el final de esta semana estaría "depurado" el padrón de quienes pueden acceder al IFE, con lo que los beneficiados podrán completar su inscripción a través del sitio del organismo, al que deberán entrar con su clave correspondiente (que se puede crear en el momento).

En ese sitio también constan los motivos por los que el pedido del IFE fue rechazado.

Cuándo se cobrará el bono de 10000

El IFE se pagará a partir de la segunda quincena de abril (en días asignados a cada terminación del DNI) a través de un depósito bancario (para lo cual el usuario deberá aportar un CBU en su inscripción), con el servicio de una billetera virtual o en un Punto Efectivo de Red Link.