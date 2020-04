"El perjudicado es el jugador del Regional"

Cuando hay fe todo se puede y ahí se apoya Néstor Aguirre, jugador de Altos Hornos Zapla, que dio su punto de vista por lo que generó y puede llegar a provocar este parate por la pandemia de coronavirus en el Torneo Regional Federal Amateur 2020 donde justamente no existen contratos.

Dentro de sus visión marcó que "creo que no perdió sólo el fútbol sino mucha gente pero con esta situación no se puede hacer nada y como siempre digo el más perjudicado fue el jugador del Regional Amateur porque no hay contratos de por medio y sabemos que la pelean y se vive día a día". A su vez acotó que "este periodo viene siendo un poco complicado porque sabemos que el Regional es un torneo no profesional y el presidente (Marcelo Lizárraga) iba hacer el esfuerzo de pagarnos el mes completo, pero también sabemos que al club se le complica y que los clubes en sí hacen un esfuerzo muy grande. El tema de los sponsors y la gente que va a la cancha y es de ahí de donde salen los sueldos por eso entendemos la situación y este parate los perjudica muchísimo al igual que a muchos trabajadores que hoy están siendo perjudicados pero no queda otra de acatar esta medida de seguridad", añadiendo que "estamos al tanto de la consecuencias que tuvieron en otros países donde no se tomaron todos los recaudos y no nos queda otra de asimilar esta decisión tomada y esperar. Igual tenemos la ilusión de que el torneo se juegue más allá de que sabemos lo difícil que se hace con esta cuarentena incluso si se alarga, se complica, pero con los compañeros mantenemos esa ilusión de volver a jugar pero todo depende de cómo evolucione", indicó.

Y en ese mismo análisis expresó que "pienso que será una crisis mundial donde mucha gente perderá plata pero estas cosas se pueden recuperar y no así en la salud. No queda otra que esperar y es difícil este momento pero hay que ser obediente a lo que dicen las autoridades y tener paciencia", afirmó.

Adentrándose en cuanto a su labor deportiva el "Suri" reconoció que "se hace complicado no entrenar, no poder compartir con los compañeros, con la familia porque el argentino de por sí es muy familiero, es una situación muy extraña pero debemos acatar las órdenes porque hoy en día el aislamiento es la única solución, todos la estamos padeciendo pero no queda otra que cumplirla y tener esa fe de que se terminará cuanto antes esta pandemia". Por último resaltó que "el profe (Gonzalo Dionicio) nos envía una planificación semanal y nosotros nos encargamos de hacerlo en el horario que a uno le convenga y en lo personal vengo cumpliendo porque uno sabe que con el paso de los años y si te parás mucho tiempo después te cuesta arrancar de nuevo y también subir de peso es un tema recurrente. Por eso trato de dar el máximo y seguir entrenando sabiendo de que por ahí no es seguro de que se retome el Regional, pero uno como jugador tiene que estar igualmente preparado", concluyó.