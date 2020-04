Un marcado faltante en el stock de cigarrillos

Por Luis Caraballo

A la situación de los distintos comercios que se encuentran cerrados y los pocos negocios y kioscos que permanecen abiertos, con atención en horarios recortados, se le debe sumar una carencia más. Según un relevamiento que realizó El Tribuno de Jujuy se registra un faltante en el stock de paquetes de cigarrillos para reposición de venta.

La Cámara de la Industria del Tabaco advirtió que de permanecer esta situación peligrarían más de 200 mil puestos de trabajo.

Tanto de primeras marcas, como de aquellos económicos que, según vendedores, la gente suele llevar más a diario. La disminución de paquetes es notable con posterioridad al día en que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Cabe destacar que, este no es el único faltante que se registraría hablando de consumos personales. Ya que las hojas de coca, otro consumo habitual que tienen los jujeños, no estaría disponible a la demanda de quienes las buscan en almacenes, ya que la provisión es procedente de Bolivia y no se puede concretar.

Este matutino pudo conocer, tanto en negocios y kioscos del casco céntrico como en uno de los sectores más habitados del barrio Alto Comedero, como son las 370 y 330 Viviendas, que la provisión y reposición de paquetes de cigarrillos bajó con posterioridad al 20 de marzo pasado, cuando comenzó a regir el aislamiento social obligatorio.

Los precios que se venían teniendo, hasta ese momento, eran de $80 un paquete de veinte unidades de marca no reconocida, hasta $140 de primera marca también de veinte unidades y saborizado. En tanto, por unidad, cada cigarrillo tiene un precio de entre diez y quince pesos, según el lugar donde se compre.

AYUDA/ EL NÚMERO 0800-999-3040 BRINDA ASISTENCIA PARA QUIENES QUIERA DEJAR DE FUMAR.

Al momento, se encuentran a la espera de la llegada de nuevos "atados", los paquetes por mayor de cigarrillos, para poder tener oportunamente un alza en sus ventas. Resaltando también que, los puestos que se encontraban en inmediaciones de la exterminal de ómnibus, sobre calle Santiago del Estero, no están en funcionamiento y estos también solían vender cigarrillos.

Esta situación se viene registrando en todas las provincias del país. Distintos medios de comunicación dieron a conocer la situación de los comercios e indicaron que "algunos comercios podrían cerrar por la falta de venta de cigarrillos".

"Motor económico"

Días atrás la Cámara de la Industria del Tabaco (CIT) emitió un comunicado a los Ministerios de Economía, Agricultura y Desarrollo Productivo de la Nación y a los gobernadores de las provincias tabacaleras informando su preocupación por la situación por la que se encuentran atravesando.

En el mismo, indican que "la actividad tabacalera es un motor de la economía a nivel regional y un dinamizador social en todas aquellas provincias en las que se produce tabaco. Nuestro sector provee empleo a más de 200 mil personas de manera fija y un millón que dependen de manera directa e indirectamente de la producción tabacalera", dicen.

Otro de los datos que también dejaron en conocimiento, es la cantidad de dinero que dejan de percibir los propios Estados nacional y provincial, ante el freno a la producción, ya que "cada día en que los cigarrillos no salen de las fábricas industriales, dejan de ingresar $700 millones en impuestos, $90 millones correspondientes al Fondo Especial del Tabaco, dos millones por las obras sociales sindicales y $6.100 millones en concepto de impuestos".