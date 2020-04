Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial se pueden ver los picos del Himalaya

Como en el resto del mundo, a fines de marzo el primer ministro indio Narendra Modi ordenó la cuarentena de los 1.300 millones de personas de la India en un intento desesperado de tratar de contener el nuevo coronavirus.

Aproximadamente dos semanas desde que se impuso el bloqueo, India sorprendía con cielos más despejados. Y de la misma manera, la montaña Dhauladhar, que forma parte de la cadena montañosa del Himalaya, se pudo observar incluso desde Jalandhar, a 230 kilómetros de distancia.

Effects of reduced air pollution -Jalandharis (aka Jalandhar residents) getting a glimpse of dhauladhar range 213 Kms-picture courtesy -my neighbour from his rooftop !! pic.twitter.com/UB7KosLS7H

Cientos de personas se sorprendieron con una vista extremadamente rara que no se había observado desde la Segunda Guerra Mundial: las cimas de las montañas del Himalaya a una vista muy clara.

Los fotógrafos en la India se apresuraron a sus tejados para capturar la escena, generada por la falta de contaminación del aire.

Never seen Dhauladar range from my home rooftop in Jalandhar..never could imagine that’s possible..clear indication of the impact the pollution has done by us to Mother Earth 🌍.. this is the view pic.twitter.com/laRzP8QsZ9