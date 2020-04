VIDEO. La pandemia y la Semana Santa en Tilcara

El aislamiento social, preventivo y obligatorio que vivimos en el país generó que muchas fechas y acontecimientos que vivimos a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional no se realizaran debido a que debemos quedarnos en nuestras casas para evitar que esta terrible enfermedad se siga propagando.

Devotos de la Virgen de Punta Corral y ciudadanos de la localidad de Tilcara, realizaron un emotivo video donde recuerda todo lo que en esa villa turística se realiza con motivo de celebrarse la Semana Santa y la llegada de las Pascuas.

El Tribuno de Jujuy dialogó con Martín Ayarde, quien todos los años se encarga de colocar el sonido para estas festividades tan tradicionales en la bella Tilcara y dijo “Siempre coloco el sonido para el Domingo de Ramos, los lunes que es la bendición de las bandas de sikuris, los miércoles para esperar a la Virgen cuando baja desde el Abra de Punta Corral y llega por la usina y en la iglesia, los viernes que es la procesión del vía crucis recorriendo las ermitas por la ciudad y luego para el Domingo de Resurrección”, comentó.

Como todos conocemos, Tilcara vive de manera especial la Semana Santa sobre todo por la elaboración y exposición que se hace con las ermitas, que refleja cada una de las estaciones del vía crucis donde se recuerda la pasión y muerte de Cristo, donde llegan cientos de jujeños y turistas de todas partes del país y el mundo a maravillarse con estas bellas obras de artes.

“Ya que este año no podíamos brindar este servicio, mi mamá me propone armar un audio y así poder pasarlo en la radio y recorrer las calles con la música de las bandas de sikuris y música de esta época. Y se me ocurrió hacer un video y recordar la emoción que se siente, subir, llegar y estar en el Abra de Punta Corral”, agregó Ayarde.

También recuerda que desde niño todos los años subía a visitar a la Virgen acompañado de su padre Fredy Ayarde, quien se desempeñó como presidente del Club Terry de Tilcara, y en los últimos años lo hizo junto a la banda de sikuris “San Nicolás”. “Junto a uno de los integrantes de la banda de sikuris, Moisés Párraga, que además es mi compadre y se desempeña como locutor nacional pero trabaja guía de turismo en el Pucara decidimos hacer un video. El grabó la voz, armamos un texto, lo fuimos modificando y con archivos que teníamos de imágenes hicimos el video que ahora se está difundiendo en las redes”, añadió Ayarde.

El video está acompañado con la música de “El promesante” característico de Semana Santa. “Lo subimos a redes y se comenzó a compartir por todos lados y nos sorprendió. Nos dimos cuenta que gente de otros países que visitaron Tilcara para Semana Santa, se emocionaron. La idea fue trasmitir un mensaje, porque a los tilcareños nos da mucha nostalgia no poder subir a ver a la Mamita del Cerro, ya que no podemos hacer lo que hacemos todos los años, en mi caso, brindar el servicio del sonido. Esperamos reconfortar los corazones de los creyentes con este video”, finalizó diciendo Martín Ayarde.