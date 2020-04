Barovero y la posibilidad de volver a River

Desde México, donde se encuentra en cuarentena por la pandemia de coronavirus, el arquero de Monterrey se refirió a un eventual regreso y remarcó la importancia que tuvo su paso por Núñez para su carrera.

Cuatro años en River le bastaron a Marcelo Barovero para convertirse en uno de los arqueros más importantes de la historia del club. Con él bajo los tres palos, el Millonario renació y comenzó a edificar uno de los momentos más gloriosos desde su fundación en 1901. Por eso, su regreso a Núñez siempre va a estar sobrevolando el Monumental.

En charla con Radio del Plata, el actual jugador de Rayados de Monterrey habló sobre esta posibilidad. "Una cosa es lo que uno puede armarse como un sueño y otra es la realidad. Sé que las instituciones no están para casos individuales. Si en algún momento se abre la puerta y se da la oportunidad de regresar, uno tiene que estar a la altura y acorde de poder enfrentar las obligaciones del club. Hoy por hoy me siento capacitado para enfrentar cualquier objetivo que me pongan sobre la mesa", declaró desde México.

Consciente de haber sido parte de un plantel que quedará por siempre en el corazón de los hinchas de River, Barovero resaltó el significado de su paso por el club. "Voy a estar siempre agradecido por haber tenido la suerte de integrar ese grupo magnifico que reinició una etapa del club. Siempre se vuelve a algún partido de River en la memoria del hincha y eso genera nostalgia. Es algo impagable e increíble haber sido parte de la historia de la institución y que las cosas queden grabadas. Tengo bien claro que el tiempo que estuve lo viví, lo disfruté y estuve a la altura", agregó, quien con aquel penal atajado a Emmanuel Gigliotti encaminara una sucesión inolvidable de eliminaciones a Boca.

Fuente: TyCSport