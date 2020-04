El largo parate perjudicó en lo deportivo e institucional. Por eso para Genaro Aylan el Regional Federal Amateurs "no debería seguir el torneo, en mi opinión".

El golpe en el aspecto económico fue muy fuerte "para abrir el estadio en caso de jugar de local tenemos que tener un mínimo de 30 mil pesos, como vas a afrontar los gastos si no tenes ingreso de ningún tipo", sostuvo.

Con este panorama, Aylan dejó en claro que volver a jugar sería un error "si bien se termina la cuarentena, habrá que ver si están dadas las condiciones para que se juegue con público, para que los jugadores vuelvan a entrenar, de que manera se volverá a la normalidad", puntualizó.

Si bien se volverá a tener jornadas normales, por un periodo más seguramente habrá que mantener las distancias, usar barbijo y otras recomendaciones para evitar la problemática del Covid-19 "los informes del Comité Operativo de Emergencia serán claros al respecto, si puede o no volver el fútbol, pero me parece que no regresará", comentó el mandamás del "tigre" de Libertador.

Pero todo el panorama será después del próximo domingo "hasta ahora no tuvimos contacto con gente del Consejo Federal, nada todavía, veremos qué pasa el lunes, actividad deportiva no se permite, no hay autorización y no se pudo hacer nada más que cumplir con la cuarentena como corresponde en estos días".

Alberdi no tuvo ingresos económicos "normalmente tenemos ingresos genuinos, pero ahora las ferias y los comercios están cerrados así que no contamos con los pagos de alquileres, se paralizó todo".

Sin embargo están al día con los haberes de jugadores y empleados del club "a los empleados y jugadores ya le pagamos y todos están licenciados hasta nuevo aviso".

Genaro Aylan contó que "son acuerdos individuales con los jugadores pero se les pagó lo que se les debía, estamos al día, de aquí en adelante esperaremos que se active todo para poder recaudar y cumplir con los el pago de servicios".

Paralelamente, la comisión mantiene el contacto con los jugadores "ellos tienen que estar entrenando en sus respectivos domicilios para no perder el estado físico, una vez que pongan fecha de regreso habrá que evaluarlos, pero es complicado también entrenar en casa, no es lo mismo".

Aylan no está sólo "el vicepresidente se encarga tema fútbol y nos trasmite a la comisión las novedades, mantiene el contacto con todos, tanto Consejo como Liga Regional".

Por ahora, el futuro del Regional Federal Amateurs es toda una incógnita, porque se habló mucho de la Superliga, Primera Nacional, hasta del Federal A, pero más abajo, para los clubes de este certamen que comenzaron a transitar la segunda fase, no saben que va a suceder.

"Solo queda esperar, terminar la cuarentena, con paciencia y encerrados", porque "primero está la salud, después lo otro", culminó Aylan, presidente de Alberdi.