Enduristas colaboraron con las zonas afectadas

Ser solidarios con los que más necesitan es una alegría en plena cuarentena y por ello el trabajo en conjunto es fundamental para que se concreten estas actividades. De esa forma ayer la Municipalidad de Palpalá con el intendente Rubén Eduardo Rivarola a la cabeza y en coordinación con el Comité Operativo de Emergencia Municipal (Coem) más la Asociación Jujeña de Enduro y Motocross (Ajem) y el Club Jujeño de Enduro y Rescate, se trasladaron a las localidades de Los Blancos y Las Escaleras, a llevar mercaderías, frutas, verduras, ropa, calzado y colchones a los vecinos de dichos lugares, ya que por las inclemencias climáticas los últimos días el camino quedó anegado y no se puede circular de manera habitual.

Previo a realizar la asistencia, el intendente de la comuna siderúrgica, Rubén Eduardo Rivarola, destacó que "se han divido en dos grupos para llevar la asistencia que necesitan las familias de Los Blancos y Las Escaleras, uno es municipal en la cual se están trasladando en camionetas para entregar mercaderías, ropa, calzados y colchones para las personas que viven en la localidad de Los Blancos, sabiendo que la semana pasada fueron evacuados por las intensas lluvias, los vecinos ya volvieron a sus casas y este equipo está yendo con una ayuda urgente allí".

Del mismo modo, expresó que "el segundo grupo está compuesto por la Asociación Juvenil de Enduro, Motociclismo y Motocross y el Club Jujeño de Enduro y Rescate, que van a ir hasta Las Escaleras, el camino está cortado, no se puede pasar hace varios días. Ellos van a ir a acercarle los víveres que necesitan, ya que las familias no pueden conseguir los insumos, porque el estado del camino por las inclemencias climáticas, en donde hay más de 60 familias y no pueden abastecerse de insumos, estamos llevando mercadería, frutas y verduras", finalizó el jefe comunal.

Cabe recordar que, por las intensas lluvias de la semana pasada, se había evacuado a 20 familias de Los Blancos, en lo cual durante varios días se les brindó asistencia inmediata a las personas damnificadas, en donde se las asistió al CIC del barrio Canal de Beagle y se les dio toda la ayuda a las familias. Luego volvieron a sus viviendas y el municipio palpaleño continuó con la asistencia pertinente.

Gran respaldo

El respaldo ante la necesidad es importante y por eso Manuel Quintar, presidente de la Asociación Jujeña de Enduro y Motocross (Ajem), expresó que "el intendente Rubén Eduardo Rivarola, nos llamó para ayudar y colaborar en el traslados de los insumos a las familias, de un lugar en donde vamos a practicar nuestro deporte, y nos debemos mucho, es el momento de devolverle y colaborar", acotando que "ya lo hicimos en otras oportunidades, vamos a hacer un trabajo en conjunto con el Coem de Palpalá, el municipio y con los dos clubes de Enduro de Jujuy, llevando elementos primordiales, cumpliendo con todas las normas de seguridad, desinfectar todas las mercaderías ante de entregarlas", sintetizó.

Asimismo el titular del Club Jujeño de Enduro y Rescate, Marcelo Malnatti, manifestó que "estamos junto con Ajem, realizando esta tarea con todo gusto y nos predisponemos a efectuar estas ayudas, cada vez que la comunidad nos necesita", acotando que "con las motos podemos pasar, y así llevar mercadería a la gente que quedó aislada, lo hacemos y estamos a disposición del municipio de Palpalá y de la sociedad en sí. Estaremos haciendo entre 2 y 3 viajes, desde un sector hasta el SUM de Las Escaleras", finalizó.