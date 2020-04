VIDEO. Gerardo Morales: "Va a continuar el aislamiento"

El gobernador confirmó esta noche que continuará el aislamiento social, preventivo y obligatorio el próximo lunes 13. “Va a haber un mensaje el día domingo del presidente”, señaló Gerardo Morales al realizar un balance de la teleconferencia que mantuvo ayer con Alberto Fernández.

En principio, el mandatario provincial agradeció al obispo por haber ido a oficiar la misa desde en el COE, “con todos los desafíos que tenemos en estos momentos tan importantes”, dijo.

Luego continuó con los temas tratados durante la reunión con el presidente. “Hay un tema que a mí me preocupó mucho y que se lo hice saber (al presidente), que tenía que ver con que Aerolíneas Argentinas, que había comenzado a colgar en su página la posibilidad de venta de pasajes a partir del lunes 13 y de incluso algunas líneas de colectivos”.

“El Ministerio de Salud de la Nación dijo que en Jujuy no hay circulación del virus, pero es algo agarrado con alfileres, porque no sabemos si tenemos el virus, no sabemos si tenemos circulación local, es algo muy precario”, agregó.

“Le dije al presidente que esperemos hasta el día viernes o sábado” en referencia a la venta de pasajes. Además, dijo que, “no sabemos cómo van a actuar los bancos, por lo que pasó la semana pasada, teniendo en cuenta lo que demora el virus en incubar”.

“Y en argentina ha bajado la curva, de 100 casos, bajaron a 70 u 80 casos por día. Una cosa es tener una curva aplanada y otra, que por la aglomeración en los bancos la semana que viene, entre jueves y sábado, la curva se vaya para arriba”, especuló Morales.

“No estamos en condiciones de decir que nos vamos a flexibilizar la próxima semana. Nosotros no vamos a flexibilizar nada”, señaló firmemente.

“Lo concreto es que el lunes sigue el aislamiento, no el transporte interjurisdiccional. Hay que cuidar las fronteras, hay que cuidar desde el punto sanitario la provincia”, expresó el mandatario provincial.

Respecto a la economía local, Gerardo Morales comentó que, “Jujuy va a perder 500 millones de pesos de recaudación local y mil millones pesos menos de coparticipación” por lo que, el gobierno nacional está instrumentando para que se pueda pagar el mes de abril.

Morales continuó con el anuncio de un nuevo plan de cuidado del adulto mayor. Señaló cifras mencionando que “de 0 a 50 años, la cantidad de personas que han muerto es el 1%; de los 70 mil fallecidos, son el 1% de todo el mundo”. “Mientras el adulto mayor es más mayor, corre más riesgo que el coronavirus se lleve su vida”, dijo.

Es por esto, que se va a implementar un cuidado para el adulto mayor que se dará a conocer próximamente.

Luego, el médico Omar Gutiérrez actualizó las cifras del coronavirus en Jujuy. Confirmó que no hay casos nuevos ni sospechosos en el territorio.

“58 casos fueron sospechosos y 53 fueron descartados. Solo 5 casos acumulados, 3 recuperados y 2 aguardan estudios para ver cómo sigue su tratamiento”

“Tenemos en vigilancia 1233 personas, para ver si presentan síntomas. Ya son 601 personas que finalizaron con esta observación”, agregó Gutiérrez.

El titular del COE mencionó además que, “ya están en funcionamiento las cámaras de bioseguridad en la provincia”.

Por su parte, el secretario de Turismo Diego Valdecanto comunicó que “hay 654 personas en cuarentena, que ingresaron del exterior y jujeños que trabajan en otras provincias”.

Anuncio además que, “mañana recibiremos a 150 trabajadores que están llegando desde Mendoza, ya está el alojamiento para recibirlos”.

A su turno, Pablo Jure comentó que se realizó un intercambio con especialistas chinos y franceses. “A las 9.30 tuvimos contacto con gente de Francia y con el Dr. Gutiérrez compartimos la experiencia en infectología y emergentología. Pudimos intercambiar experiencia teniendo en cuenta que Francia fue muy afectada por el virus, pudimos saber cómo están actuando y saber cómo accionaron y conocer sus fortalezas y debilidades”, dijo.

“Venimos bien en ese sentido y nos estamos anticipando a los accionares” alentó Jure.

“Este buen camino tiene unos accionares que hay que mantenerlos, cada accionar es sumatorio y mantener principios como el lavado de manos, toser en el pliegue del codo, el uso del barbijo social, lavar todo con lavandina, todo esto está marcado y los franceses nos felicitaron”.

Las autoridades señalaron que se realizó la compra de 50 mil test rápidos y que llegarán próximamente más test PCR.

Medidas de seguridad en los cajeros