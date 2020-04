"Esta pandemia nos está dando una gran lección de vida”

El artista jujeño Ariel Cortez en diálogo con el Tribuno de Jujuy aporta su mirada sobre cómo se reconfigura su práctica y su cotidianeidad en el contexto de esta cuarentena que los obligó a pensar estrategias para hacer frente a la singular situación. El pintor destacó que el arte es una buena alternativa en épocas de confinamiento y también mencionó algunos de sus próximos planes y proyectos.

De esta manera indicó que por el aislamiento sus rutinas de trabajo se modificaron notablemente. Así expresó, "todos los que me conocen saben soy una persona altamente social, mi proceso pasa por lo de afuera para ingresar a lo de adentro y crear. Yo tenía un circuito armado me sentaba en la plaza, en el banco que está frente a mi taller para contemplar la belleza del cielo, del día, de la noche, el movimiento de los árboles, eso a mí me representaba un portal un ingreso a mundo distinto, a un mundo paralelo o me iba a un café, me sentaba para ver diarios, revistas y hablar con los mozos, hablar mucho con las personas o bajar al centro de la ciudad para luego volver al taller, preparar unos mates y empezar a pintar. O sea que mi vínculo con la creación pasaba por la relación con el exterior, con la gente, con la sociedad muchas veces caminaba por la zona de la vieja terminal en los días de invierno que hacía frío para tomar un api con tortilla en un bar de allí y miraba a la gente, a los feriantes vendiendo naranjas o yuyos y le sacaba fotos.

Ahora es muy distinto porque uno tuvo que reinventarse, lo que hago es estar en la casa con mi familia, limpio, cocinó más que antes, comparto muchos momentos con la familia y después camino dos cuadras y ya estoy en el taller, ya no me relaciono con nadie, con absolutamente nadie.

Solamente con los que me hablan por teléfono que son pocos, además escucho radio y ese es mi punto de encuentro social hoy por hoy además me estoy adentrando en la lectura de la historia de Jujuy", relató. Y habló sobre una nueva visión artística. Así contó, "en este momento mi obra creo que tiene una imagen increíble, tengo muy claro lo que quiero decir al mundo y cuál es mi propósito, quiero mover situaciones energéticas más que narrativas porque la narración está muy clara y tiene que ver con las fiestas del calendario anual de festividades de la Quebrada y de la Puna. Estoy trabajando cuestiones que van más allá del hecho de pintar o de hacer una obra de arte, que tienen que ver con la investigación".

E indicó que las alternativas vinculadas con el arte son opciones muy válidas para enfrentar el encierro, "durante la situación que estamos viviendo inevitablemente recomendaría volcarse hacia el arte, el arte es una opción totalmente acertada para estas situaciones de vida, la pintura, los libros, las películas. Yo por ejemplo estoy viendo muchas series, escucho la música que está en las bandas sonoras de estas series con mucha atención y podría recomendar las biografías. Creo que el arte y la cultura son una manera de alfabetizar", aseveró. Y al respecto agregó, "cuando uno está creando materialmente y abstractamente entra en esa contemplación, en imaginarse una situación, entra en este mundo paralelo. Esa es la forma de reafirmar tu carácter y tu espíritu de conocerte. Considero que estos ámbitos de cuarentena son propicios para conocerse a uno mismo, para conocer a tu familia, creemos que conocemos a los que están a nuestro alrededor, pero no es así. Esta pandemia nos está dando una gran lección de vida, es una forma de reforzar nuestro espíritu y carácter hace que de pronto podamos decidir visualizar lo que queremos ser y lo que somos de una manera respetuosa humilde, genuina y generosa".

Y en otro tramo de la charla habló sobre sus planes para el futuro, "hay muchos proyectos, primero seguir y no olvidar lo que es Cortés en el mundo. Así estoy trabajando para unas bodegas de Francia que está haciendo unas etiquetas de vino y ahora estoy en eso y estudiando lo que tengo que hacer y lo que tengo que entregar. También estoy con un proyecto muy importante que es contar mi historia a través de un libro donde presentaría mis lugares de poder y mi estética con fotografías y textos y espero que esté listo el próximo año, ya hablamos con muchas personas que podrían ser los responsables de materializar esta obra. También tengo prevista una muestra en Buenos Aires para el próximo año. Este año voy a dedicarme solamente a crear y a cumplir con los compromisos asumidos cómo las obras para la Torre Murguía que se va a inaugurar posiblemente en diciembre de este año, hay obras mías comprometidas para cada piso. Y quiero terminar una serie de obras que tienen que ver con el sincretismo entre los carnavales y las Vírgenes como la de Copacabana, de Punta Corral, de Santa Rosa, los cruces entre estas festividades religiosas y los carnavales. Así estoy terminando de cerrar este concepto para plasmarlo en futuras obras".

Y para terminar dejó claro que su principal fuente de inspiración es Jujuy, "como siempre mi deseo es amar a Jujuy, no olvidarme de Jujuy, quiero plasmar todo lo que sé en pintura, sin olvidarme que este es un territorio maravilloso y hermoso que hay que cuidar y quiero poder siempre hablar en todos los lugares que visito de esto que me tocó vivir, de ser 100% jujeño, porque si tenemos en el universo lugares maravillosos uno es Jujuy. Y por ahora el proyecto más maravilloso que encontré es compartir con la familia, es eso lo que me va a dar la percepción de ver el mundo de la manera en que hay que verlo", concluyó.