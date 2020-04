"Yo estoy bien, pero me duele mucho el castigo de la sociedad"

Viajó al exterior a principios de marzo, al volver a Jujuy pasó por Buenos Aires y cree haberse contagiado allí. No posee síntomas y al regresar se aisló automáticamente. "No tuve contacto con nadie desde que llegué", dijo.

Son dos las pacientes en Jujuy actualmente internadas por haber contraído el coronavirus tras haber viajado al exterior, ambas son asintomáticas y una de ellas contó que se siente muy bien físicamente pero lo que más le duele son los prejuicios de la sociedad que no contribuyen en nada, y también recomendó seguir de forma estricta las medidas preventivas, en una entrevista telefónica en exclusiva con El Tribuno de Jujuy.

"Agradezco de corazón el trato y el trabajo de los médicos, enfermeras y todo el personal del hospital San Roque", expresó.

Una vez más, las habladurías sociales juegan un rol central en la salud de las personas porque una de las pacientes jujeñas infectadas explicó que además de entristecerla su situación actual y la del mundo, lo que más le duele son las críticas y los castigos hacia quienes solo salieron de vacaciones, como lo hacen año a año. Pese a no haber tenido fiebre ni otra dolencia, al llegar a Jujuy se aisló desde el primer momento.

En ese sentido, la mujer que se encuentra internada en el hospital "San Roque" mencionó que "fue algo muy sorpresivo, yo venía del exterior pero no tenía ningún síntoma, estaba perfecta y sigo así. Por eso me tomó por sorpresa cuando el test me dio positivo. Fue un shock impactante cuando me lo dijeron, la verdad que me bajonié bastante".

"Antes de irme la situación era inimaginable y los que digan lo contrario mienten porque nadie se iba a imaginar todo lo que está pasando. Me pone mal eso, siento que me echan la culpa", añadió.

Asimismo señaló que "cuando volví, antes de que me dé positivo, me sentí muy mal porque todos empiezan a atacarnos pensando que nos fuimos sabiendo lo que iba a ocurrir, y no fue así. Esto le podría haber pasado a cualquiera, y me pasó a mi. Todavía no me dieron el alta y estoy muy preocupada esperando que todo salga bien".

No podía regresar

Precisamente el 7 de marzo ella arribó a un país latinoamericano para tomarse sus vacaciones y el 11 la Organización Mundial de la Salud declaró al Covid-19 como una pandemia, y su reacción fue querer regresar a la provincia de inmediato.

Al respecto comentó que "me empecé a preocupar, intenté volver pero era imposible porque los vuelos se cancelaban unos detrás de otros. La situación fue desesperante porque estaba lejos, no había vuelos y en el mundo se hablaba de la enfermedad".

Finalmente consiguió regresar el 19 de marzo en un vuelo que iba para la provincia de Buenos Aires, "en Buenos Aires también estaba muy complicada la situación, todo el transporte suspendido, tuve que quedarme en Ezeiza, dando vueltas muchísimas horas, preguntando creo que ahí me contagié. Busqué otro vuelo para llegar a Jujuy, conseguí hasta Salta y de ahí vine en automóvil", aseguró.

Cuarentena en un hotel

Durante todo el trayecto usó barbijos y no tuvo contacto con nadie, el 24 de marzo llegó y se aisló en un hotel céntrico donde a los días le hicieron el test de hisopado para detectar si poseía o no la enfermedad. Después de tres días de espera y sin que se le presente síntoma alguno, le dieron el resultado y fue positivo.

Seguir las indicaciones

La paciente remarcó que es imprescindible seguir las medidas que se implementaron para combatir esta pandemia. Para finalizar indicó que "yo al ser asintomática podría haber contagiado a personas sin querer, por eso es importante que nos cuidemos".

Al no presentar síntomas, aislarse fue clave para no contagiar

La minoría de los casos de pacientes que poseen coronavirus no presentan síntomas por eso solamente mediante el test pueden determinar si tienen la enfermedad. En ellos el riesgo de contagiar a otros es mayor por eso fue imprescindible que la paciente jujeña se aísle y no tenga contacto con nadie. En ese contexto sostuvo que “fue muy complicado todo lo que me pasó, un viaje de terror y más cuando me enteré que tenía el virus.

Es bastante fuerte eso, uno cree que nunca le va a tocar pero te toca y eso le puede pasar a cualquiera. Y fue tan raro en mi caso porque yo no tengo síntomas, y si yo no hubiera hecho todos los pasos del aislamiento podría haber contagiado”. Siguió diciendo que “eso es lo complicado de los asintomáticos, ojalá no haya tantos porque corren mucho riesgo de contagiar. Por eso los test masivos son de vital importancia para ver quienes efectivamente están enfermos. Ojalá eso se pueda masificar”. Al consultarle sobre la explicación que le dieron los médicos sobre su condición de asintomática, expresó que para ellos “es todo nuevo y la información que tienen es la que dispone la mayoría, y no saben porque pasan ciertas cosas porque esto es algo nuevo en el mundo”, agregó.

“Fue shockeante”

Al recibir el diagnóstico se angustió, “fue shockeante, me angustié y a eso súmale a que estás sola todo el tiempo. Que como sola y no tengo contacto con gente. Solamente por teléfono y redes sociales, por más que lo trato de llevar de la mejor forma posible es complicado por el shock de la situación”, manifestó la paciente. “Acá estamos muy bien atendidas, tenemos controles de forma constante, y están preparados para que lleguen más pacientes”, dijo.