Desde octubre se aplicarán aumentos en alquileres

Dando cumplimiento a las disposiciones del Gobierno nacional, los precios de los alquileres quedaron congelados en todo el país hasta el 30 de septiembre próximo; además se suspendieron los desalojos por falta de pago. Lo cierto es que pasado ese plazo, los montos se reajustarán considerando las subas que debían aplicarse en estos meses, y las formas de ajuste se acordarán de manera particular según cada caso, entre inquilinos y propietarios.

Así lo explicó el presidente de la Cámara de Inmobiliarias de Jujuy, Guillermo Bustamante, quien explicó los alcances de las disposiciones nacionales y cómo se reajustarán los precios luego de que se levante el congelamiento el 30 de septiembre. En este sentido, señaló que a partir de un decreto nacional impulsado en el marco de la pandemia, hubo un congelamiento de precios de los alquileres con lo cual no se pueden actualizar hasta ese entonces.

"Esto no quiere decir que no se van a pagar los aumentos, sino que hasta septiembre están congelados, después de eso va a haber que pagar lo que no se pagó. Seguramente pasado el 30 de setiembre cuando se cumpla el congelamiento, se cobrará el alquiler que corresponda a ese mes con algún aumento y el dueño va a tener que negociar con el inquilino cómo pagar lo que no se actualizó esos meses", señaló Guillermo Bustamante.

Según dijo, las partes deberán negociar cómo se aplicarán los reajustes. "Quienes tenían un contrato cuya cuota de alquiler aumentaba este mes, directamente no se aplica el aumento, se sigue pagando lo mismo hasta septiembre y los meses que no se cobró el aumento seguramente se renegociará caso por caso, según el criterio de cada locador", sostuvo.

Sin actividad

Respecto a la situación del sector, mencionó que al igual que la mayoría de las actividades está paralizada. "Ya veníamos medio parados y con esto se profundizó aún más al igual que el comercio, porque no somos un rubro que esta exceptuado, de modo que no se está haciendo nada. La gente está privilegiando las cuestiones básicas", mencionó.

En este sentido advirtió que, como todos los rubros, las inmobiliarias también se verán perjudicadas. "Nadie va a salir ileso de esto, todos van a tener una baja sustancial en sus recaudaciones", concluyó.