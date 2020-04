El Gobierno extendió el aislamiento al 23 de abril

"No me corran con la economía. No me van a hacer cambiar de opinión", manifestó Alberto Fernández.

El Gobierno nacional decidió extender el aislamiento obligatorio hasta el próximo 23 de abril, aunque resta "definir si se pueden flexibilizar algunas áreas" de la actividad económica, como se había planteado en un principio.

"Quedó la fecha del 23 (de abril) para extender la cuarentena.

Lo anuncia el Presidente el fin de semana", aseguraron a NA fuentes oficiales, que precisaron que "falta definir si se flexibiliza o no" la cuarentena en algunos sectores.

Está previsto que el jefe de Estado y todos los gobernadores vuelvan "a conversar más cerca de la fecha" que se había fijado para el final de la cuarentena general, el lunes 13 de abril, para "definir si se pueden flexibilizar algunas áreas, de acuerdo a la evolución de la pandemia".

"El Presidente les pidió a los gobernadores datos precisos de cómo había funcionado el aislamiento hasta el momento en cada provincia", describieron a Noticias Argentinas fuentes cercanas a los partícipes de la videoconferencia que encabezó Fernández en Olivos con todos los gobernadores.

Durante la mañana, el mandatario nacional afirmó que la cuarentena general "va a ser casi igual que ahora" a partir de la semana que viene "en la Ciudad, el Conurbano y los grandes centros urbanos", y anticipó que "va a haber ínfimas alteraciones".

Consultado sobre cuándo va a realizar el anuncio, Alberto Fernández indicó que será "cuando tenga claro el panorama en el Interior".

"Los gobernadores quedaron en acercarme un poco de la información de cada lugar, qué elementos se podrían hacer. Todos estuvieron de acuerdo en prolongar la cuarentena", precisó en declaraciones a Canal 13. Además, el Presidente aseguró que "nadie debe relajarse" con la salida paulatina de la cuarentena, y pidió "responsabilidad social" para cuidar a las personas mayores que son las más afectadas por la pandemia Covid-19. Por la tarde, en declaraciones al canal C5N, Fernández en la que advirtió: "Parece que nos sentimos mejor, pero no estamos curados". "No me corran con la economía. Yo voy a estar tranquilo sabiendo que pude salvar las vidas que pude salvar. Voy a trabajar en ese sentido, no me van a hacer cambiar de opinión", manifestó.

Clientes y marcas

Ante la crisis causada por el coronavirus, las marcas sufrirán “efectos negativos” si los clientes perciben que se están “aprovechando” de la compleja situación sanitaria, advirtió ayer un informe privado. El estudio, elaborado por la consultora Kantar, subrayó que el aislamiento generó que “la gran mayoría de las personas se replanteen su planeamiento financiero”. “Si los clientes perciben que alguna marca está aprovechándose de la situación, sin duda sufrirá efectos negativos, principalmente a largo plazo”, alertó el trabajo. Mariana Fresno Aparicio, CEO de la División Insights de Kantar Argentina, evaluó que “el nuevo escenario es una oportunidad para las marcas y una tendencia que invita a tener una relación virtual más intensa con el consumidor”.

“Los consumidores esperan marcas que estén más presentes que nunca, que se pongan en sus propios zapatos. Si los clientes perciben que alguna marca está aprovechándose de la situación, sin duda, sufrirá efectos negativos no sólo a corto plazo, sino principalmente a largo plazo”, pronosticó. “Los cambios de hábitos y actitudes son evidentes y muy rápidos”, enfatizó el análisis.

Entró el crucero

Tras varios días de postergación por una prohibición judicial, el crucero proveniente de la ciudad de Ushuaia amarró en el puerto de Mar del Plata, pero la tripulación deberá permanecer en el barco hasta que estén los resultados de los análisis de coronavirus. El amarre se produjo este miércoles por la mañana, luego de la medida judicial dictada por el juez federal Santiago Inchausti la semana pasada y tras la presentación del intendente local Guillermo Montenegro, quien había dicho que el crucero no iba a desembarcar allí ya que “la tripulación tuvo contactos con personas de distintos países declarados como zona de riesgo del virus Covid-19”.

Sin embargo, y tras esa medida, el juez resolvió que se le realicen los hisopados a los 37 tripulantes del buque, que se encuentra sin pasajeros a bordo. Así fue como este miércoles, varias ambulancias se encontraban en la zona portuaria para eventuales traslados a centros sanitarios, y a los tripulantes se les realizaron los análisis correspondientes.

Casi la mitad de las personas cree que no se enfermará

Casi la mitad de los argentinos cree que no se enfermará de coronavirus, mientras que la otra mitad piensa que si se infecta tendrá un cuadro grave, según una investigación realizada por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El estudio se realizó en dos tandas, y de la primera encuesta, que fue llevada a cabo entre el 23 y el 25 de marzo, se desprende que un 44% de la población percibe como muy improbable la posibilidad de contagio, mientras que en el segundo muestreo, entre el 25 de marzo y el 3 de abril, ese porcentaje aumentó levemente hasta un 46% de la población consultada.

Sin embargo, el estudio detectó un elevadoporcentaje de participantes que suponen que, en caso de contagiarse, la infección podría ser severa. En la primera encuesta el porcentaje fue del 49%, mientras que en la segunda descendió a 47%. Los datos de las encuestas que fueron publicados por Unciencia, la agencia de comunicación pública de la ciencia, el arte y la tecnología de la UNC, se recabaron a través de un cuestionario on line, realizado por el equipo “Salud, enfermedad y prácticas de curar” del Centro de Investigación y Estudios sobre Cultura y Sociedad (Ciecs) del Conicet, y propuesta por la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Realizamos dos encuestas on line consecutivas, entre el 23 de marzo y el 3 de abril, proporcionando el mismo cuestionario a distintas muestras para indagar cambios de una semana a la otra. En total se analizaron por separado, las respuestas de 1.410 participantes”.