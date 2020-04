Industria se compromete a sostener los salarios

La actividad industrial en Jujuy es una de las que vuelve a ponerse en marcha tras abrirse la posibilidad por la flexibilización de la cuarentena, y se vislumbra un regreso paulatino a ciertos sectores. Prevén dificultades en la logística, en el sector minero por el regreso de personal, y en general por problemas de financiamiento, porque piden un acceso de emergencia y más ágil, y hay planteos de prorrogar vencimientos de Afip para poder cumplir a plazos de un mes a un año.

El panorama lo brindó al presidente de la Unión Industrial de Jujuy Nilo Carrión, al Tribuno de Jujuy. "Hay mucha necesidad de ponerse en marcha pero con la limitación que primero están las cuestiones de salud. Por otro lado se están presentando inconvenientes serios en cuestiones operativas en los recursos económicos", explicó

Se refirió así a los distintos horizontes que tendrán desde las pequeñas empresas hasta las más grandes, donde el problema más serio es sostener los recursos de los planteles, porque el parate total para algunos casos significó que no haya ingresos.

Detalló que algunos

no podrán pagar sus salarios, otros no en su totalidad, por lo que negocian pagarlo parcialmente mientras algunos pueden hacerlo pero desconocen que sucederá el próximo mes.

Además, planteó que el hecho de que hayan estado cerradas las entidades financieras hizo que tampoco se puedan ir anticipando para ingresar al circuito financiero, con lo cual no están las regulaciones y reglamentaciones para acceder a los anuncios que Nación facilitaría.

"En general en la industria jujeña, los sectores más resentidos en general tienen que ver con aquellos que no pueden traer insumos, por ejemplo los que están vinculados con el trabajo de madera que tienen que traer mercadería de la zona del Litoral, pasar por Chaco, que no se permite que esos insumos lleguen a la provincia, porque vienen de una zona muy complicado", explicó.

Otro de los sectores afectados por la falta de insumos es la metalurgia, que tienen paradas obras y reparaciones, como el caso de la acería que habían empezado a mover antes de la cuarentena y está paralizada. También recordó que se ha exceptuado a la construcción pero solo para obras públicas, o de infraestructura energética y no para la construcción privada.

Planteó que el diálogo que se estableció con las autoridades para estos casos es fluído sin embargo lento, y lo que están pidiendo es resolver los problemas que tienen que ver con la logística, atender a las necesidades de financiamiento. No obstante, destacó que las empresas sostienen que se van a concentrar en mantener los salarios.

También preocupa el aspecto financiero y se apunta a que faciliten el acceso a financiamientos, que se contemplen normativas en función de la emergencia, de modo que el acceso sea rápido. Otra preocupación es Afip que no tuvo anuncios, y explicó que hay planteos que piden que se prorroguen los vencimientos y anticipos a 30, 60 y hasta un año de manera que puedan ir regularizando parcialmente en la medida que se regulariza la actividad.

Para el sector es clave resolver problemas de logística y de financiamiento. "Nos están pidiendo que tratemos de sostener aquéllas que están trabajando, que mantengan el pago tanto de servicios como de impuestos, como también las cargas de salarios y contribuciones, ahora se están buscando excepciones, pero en la situación actual es muy difícil. Las empresas han cerrado filas sosteniendo que se van a concentrar en mantener los salarios, en apoyar a su gente, en la totalidad, en el porcentaje que cada uno crea conveniente", afirmó Carrión.

Explicó que en segundo plano están cargando la cuestión fiscal, y están pidiendo al Estado que alivie al sector de esa presión. Recordó que hay flexibilización en torno a contribuciones pero de igual manera las empresas están exigiendo que se reglamente y se facilite el acceso a esas situaciones que no se van a dar para los salarios de marzo sino abril.

Piden flexibilizar plazos de la Afip

Otro foco de atención está vinculado al sector financiero, y lo primero apunta a que faciliten el acceso a financiamientos, que se contemplen normativas en función de la emergencia. En ese sentido Nilo Carrión explicó que un banco para hacer una evaluación a una empresa requiere un montón de requisitos, y que en este momento necesita flexibilizarlo y atender las demandas que requieren quienes están operando, quienes tienen la obligación y necesidad de sostener a sus planteles.

Por otra parte explicitó que desde Afip no hubo todavía ninguna situación en que vayan liberando los anticipos, ni flexibilización de los plazos, sin considerar recargos excesivos, que es lo que las entidades en general está planteando. Es decir que desde las recaudaciones impositivas se permitan flexibilizar y tener plazos largos no para ser exceptuados de los impuestos, sí para darles plazo e ir cancelándolos sin recargos por atrasos, porque las empresas no buscan liberarse de los pagos sino porque no tienen la posibilidad de atenderlos. De hecho, explicó que hay planteos que piden que se prorroguen los vencimientos y anticipos, a 30, 60 y hasta un año de manera que puedan ir regularizando parcialmente en la medida que se normaliza la actividad.

“Las empresas no pueden emitir moneda, sabemos que el Estado está emitiendo y que nos vamos a enfrentar a un problema serio”, explicó Carrión. Planteó que de todas maneras todos los recursos que se están volcando al sistema en el sentido de las emisiones de la Casa de la Moneda, y las emisiones que está haciendo a nivel nacional se sabe que la gente la está concentrando en las necesidades básicas, en la alimentación, en salud.

El proceso y la logística del regreso a la actividad

En torno al regreso a la actividad que supone poner en marcha protocolos preventivos en virtud de la cantidad de trabajadores que se manejen, Carrión explicó que se están desarrollando y que además tienen que ver con las exigencias que están poniendo los sindicatos.

“Hay casos donde la gente quiere desesperadamente volver a trabajar y se olvida de los protocolos que hay con los temas de salud, y el espectro es muy amplio”, explicó. Dijo que hay casos en que comunidades están requiriendo informarse de los protocolos porque les preocupa un posible contagio de gente que pudiera llegar de afuera. De hecho, planteó que el diálogo que se ha establecido con las autoridades para estos casos es fluido sin embargo lento en torno a las necesidades de los procesos industriales, pero ponderó en general que se encontró eco en todas las situaciones que se plantean con mucha racionalidad para encontrarles salida. Explicó que desde que empezó la cuarentena siempre han estado contando los inconvenientes que van apareciendo, vinculados al traslado, de los distintos permisos, de cómo convivían, si los conseguían.

“Las actividades a medida que se iban poniendo en marcha, iban viendo cuáles eran las que tenían que acompañar porque las cadenas productivas se vinculan, y todas necesitan de algún sector que todavía no estaba exceptuado, y hay que buscar la manera”, subrayó. En el caso de la actividad minera, están con inconvenientes respecto a la llegada del personal originario de otras provincias por las restricciones de salud y trabajan con protocolos que envían al COE para que autorice. En torno a las industrias más grandes de la provincia, vinculadas con los ingenios, dijo que se están preparando para ponerse en marcha en mayo, para que sea más ordenadas y necesitan de sus recursos e insumos.

Por otro lado tienen dificultad con la comercialización, ya que por cada punto que pasan deben hacer gestiones para poder cruzar inclusive entre municipios y hay lugares donde envían mercadería y al regresar a su provincia el transportista debe hacer cuarentena.

“Hay una serie de factores que creo que hay que ir corrigiendo, creo que a veces se ven cuestiones con claridad pero todos estamos aprendiendo de esta situación, y a medida que se van planteando se van atendiendo”, sostuvo.