Reunión de gremios y Gobierno

Los gremios estatales tendrán el primer encuentro del año con el Gobierno provincial para reabrir la negociación paritaria por la recomposición salarial este sábado. Los encuentros serán durante la mañana del sábado en la Ciudad Cultural por turnos de 30 minutos para cada gremio.

Dada la situación de cuarenta y la necesidad de garantizar el distanciamiento social, el encuentro entre los gremios y el Gobierno para negociar aumentos salariales tendrá una modalidad particular, será por turnos de 30 minutos para cada sindicato. Cada gremio será representado por dos o tres referentes, quienes deberán exponer el pedido de su sector ante las autoridades del Ministerio de Trabajo. Tras esta serie de encuentros se instrumentaría una reunión online en donde se pueda abrir el debate.

Susana Ustarez, referente de la Intersindical, indicó en la jornada de ayer que el ministro de Trabajo y otras autoridades de esa cartera se comunicaron telefónicamente para convocar a los gremios a un encuentro que en principio estaba previsto para hoy, pero ante el pedido de algunos dirigentes gremiales que viven en el interior y no iban a poder movilizarse hacia la capital se decidió posponerlo hasta el sábado.

La dirigente comentó que desde el Ministerio indicaron que el encuentro tiene el propósito de escuchar las demandas de cada gremio, aunque los dirigentes evalúan consensuar un petitorio transversal que presentarían todos y al que cada gremio sumaría las demandas particulares de sus afiliados.

"Venimos hace mucho tiempo haciendo públicas nuestras demandas, creemos que será más productivo que todos expresemos una demanda unificada con ítems que nos atraviesan a todos los trabajadores estatales a los que cada sector sumará las demandas particulares". El pedido unificado demandará una recomposición salarial por fuera de la paritaria 2020, que recupere la pérdida del poder adquisitivo de los años anteriores. "Venimos diciendo que la inflación acumulada que no tuvo recomposición en nuestros salarios es mayor al 40% hasta finales del 2019 y a eso hay que sumarle el 11 por ciento de este año", explicó.

Ustarez dijo que se espera que en las reuniones posteriores se implemente alguna herramienta tecnológica que permita el intercambio.

Zozobra en los trabajadores

Por otro lado, la dirigente se refirió a la situación de los trabajadores indicando que hay "mucha incertidumbre y muchos no llegan a fin de mes". Explicó que desde los sindicatos están tratando de dar respuesta a la demanda de los afiliados que piden con mayor frecuencia órdenes de compra para ir a los supermercados, piden insumos de seguridad como alcohol y barbijos.

Ustarez indicó que ante las afirmaciones del gobernador en las que dijo que no sabe qué pasará con los sueldos de abril, seguramente muchas personas no pagarán los servicios, darán de baja los débitos automáticos buscando conservar el efectivo que necesitan para los alimentos. "Me parece desarcertadísima esa afirmación que causa zozobra en los trabajadores", añadió.