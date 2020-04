El comisario nos describió esa cosa extraña que titilaba en el fondo de la casa como una salchipapa gigantesca. Sabíamos de la precisión con que nos hablaba de las cosas que veía y la imaginamos tal como lo dijo, incluso con ese olor a aceite que va embebiendo el cono de cartón claro.

No sólo era tal como les digo, siguió contándonos Bautisto Pierro en ese audio que grabara en nuestro grupo de WhatsApp, sino que del aderezo verde amarillento empezó como a latir un movimiento, que al comienzo fue lento y al final fue algo así como un parto. Entonces, esa suerte de mostaza se abrió y apareció un hombrecito bajo, de brazos largos y cabeza aperada.

Un extraterrestre, opinó en un texto el padrecito. Ni más ni menos, siguió el audio de Pierro. Y se me acercó confianzudo y petiso para pararse como a tres metros de distancia, extendiendo su largo brazo para ponerme la mano en el pecho. Sentí que me estaba escaneando o algo así, y eso debió suceder porque empezó a hablarme en nuestro idioma.

Me dijo que estaban acá para estudiarnos, pero que los seres de este planeta les resultaban incomprensibles. Es algo que yo también pensaba, dijo el comisario. En mi trabajo se ve cada cosa que tampoco soy capaz de explicármela, pero que me lo diga un ser tan extraño y grotesco me sonó un tanto ofensivo.

Ustedes saben que las personas somos capaces de reconocer nuestros errores, incluso con crudeza, pero nos cuesta aceptar que nos los marquen los otros, como en este caso lo hacía el hombrecito que salió de la salchipapa.

