Sexto día sin casos positivos en la provincia

Anoche a través de un nuevo informe del Comité Operativo de Emergencia (COE) de la Provincia se anunció el sexto día sin detección de casos positivos de coronavirus en Jujuy. Anunciaron que el aislamiento social continuará después del 13 de abril y que los tests en el sistema de salud serán gratis, mientras que en las fronteras provinciales serán abonados.

El titular del COE, Omar Gutiérrez, informó que desde el inicio de la cuarentena se evaluaron 58 personas como casos sospechosos, se descartaron 53, por sexto día no se registraron nuevos casos. No hay casos en estudio, 1.233 personas están en vigilancia cumpliendo cuarentena, mientras que 601 personas finalizaron el período en observación.

Al iniciar el informe el gobernador Gerardo Morales agradeció al obispo Daniel Fernández por haber oficiado una misa desde el COE en el Miércoles Santo, que fue transmitida por la señal oficial del Gobierno provincial.

El mandatario comentó la teleconferencia que tuvo en la jornada del martes con el presidente de la Nación Alberto Fernández en la que se confirmó la continuidad del aislamiento la próxima semana, decisión que fue ratificada por los gobernadores. Morales dijo que le transmitió al Presidente su preocupación ante la posibilidad de que las empresas de transporte retomen servicios ya que la circulación interprovincial sería un riesgo de contagio.

Dijo que según los datos del Ministerio de Salud de la Nación, Jujuy no tiene circulación local del virus, pero que esta información no se puede corroborar ya que el testeo que se realizó no fue masivo. Destacó el aplanamiento de la curva de contagios que se registra en el país, pero advirtió que "aún el peligro de contagio es latente" por lo que consideró que no están dadas las condiciones para flexibilizar el aislamiento, confirmando de esa manera que el lunes continúa el aislamiento en la provincia y que no habrá transporte interjurisdiccional con el propósito de seguir "alambrando" las fronteras sanitarias.

Morales también se refirió a las pérdidas económicas que afectarán a la provincia en este mes, dijo que las arcas provinciales perderán en abril 1.500 millones de recaudación, 500 millones de recaudación local y 1.000 millones de coparticipación nacional.

Ante esta situación de dificultad financiera que atraviesa la provincia, confirmó que el Gobierno nacional anticipó que enviará ayuda económica para que el Gobierno local pueda cumplir con su compromiso de pagar los sueldos de abril a los trabajadores estatales.

En lo que refiere al cuidado de los adultos mayores, el gobernador anunció que el mes de abril será el mes del cuidado de esta franja de la población.

Mientras que el secretario de Turismo Diego Valdecantos informó que son más de 600 los trabajadores golondrinas que están en cuarentena.