Sugieren paseos cortos y mayor higiene en perros

Con el aislamiento social preventivo, la rutina de la mayoría de las familias se vio afectada y con ella surgió una serie de cambios de habito que incluyen, entre otras cosas, las actividades con las mascotas. En cuarentena recomiendan paseos cortos, higienizar sus patas únicamente con agua y jabón y aprovechar el tiempo para compartir juegos y enseñarles nuevos trucos.

Y es que si bien de repente las personas comenzaron a permanecer más tiempo en sus hogares, las actividades no son las mismas, y los ritmos y horarios también son diferentes. Y esta situación afecta a todos los integrantes de la familia, incluso a perros y gatos.

En este contexto son propicias algunas recomendaciones que tienen que ver con el cuidado de las mascotas, especialmente durante la cuarentena.

El veterinario Ariel Lozano (MP 127) explicó que uno de los principales hábitos que se vieron afectados desde que se fijó el aislamiento social son los pases de los perros, ya que si bien no están prohibidos, se recomiendan que sean cortos. "Hay perritos que están acostumbrados a pasear entonces podemos hacerlo pero lo ideal es que sea un paseo corto, una o dos cuadras está bien, incluso puede ser solo en la vereda, y una vez al día o cada tres días", dijo.

En cuanto a la higiene, aclaró que si bien no hay cuidados mayores "se puede lavarles las patitas con agua y jabón, no usar ningún producto que pueda lesionarles la piel y que el lavado sea con la mano, no con cepillos". Respecto al aseo del animal, recordó que no se lo debe bañar más de dos veces al mes; "cada 15 días es suficiente porque sino podemos bajarles las defensas y predisponerlos a que tengan una enfermedad en la piel".

Juegos y nuevas destrezas

Otro aspecto importante para estimular en este tiempo en el que los miembros de la familia comparten más tiempo con sus mascotas, son los juegos y el aprendizaje de nuevas destrezas. "Si nos queda tiempo libre en casa, podemos jugar con ellos, enseñarles cosas nuevas. Los perros o gatos aprenden nuevas cosas con insistencia y podemos aprovechar este momento, incluso viendo videos en internet, como para enseñarles algo nuevo", explicó Lozano.

Finalmente, remarcó que es fundamental conservar una buena alimentación, preferentemente con alimento balanceado de tipo premium. "Yo no recomiendo darle comida al animal, pero si lo van a hacer tratar de que sean carnes sin huesos, y en ocasiones esporádicas, es decir una o dos veces a la semana, el resto de los días darle alimento".

Atención de urgencia

En caso de tener que llevar a la mascota al veterinario, es recomendable realizar antes una consulta telefónica para ver si la visita al consultorio es estrictamente necesaria.

De ser así, conviene solicitar un turno, para evitar la aglomeración de personas en el lugar. En caso de tener que asistir sí o sí a un consultorio veterinario, se recomienda extremar los cuidados sanitarios, es decir utilizar alcohol en gel, barbijos y lavarse las manos antes y después de asistir. Mantener la distancia de seguridad entre las personas dentro de la sala de espera. Cada animal debe ser acompañado solamente por una persona, es recomendable esperar afuera hasta ser llamado y además las mascotas deben contar con las correas correspondientes.