Video. “Monopolio Jujeño” el juego que se hizo viral y es furor en las redes

Por Lucas Delgado

Rodolfo Siares, jujeño de 37 años es el ideólogo de esta versión jujeña del monopolio, uno de los juegos de mesa más populares de todos los tiempos, devenido en esta ingeniosa manera de hacer más ameno los días de cuarentena en familia.

Las “situaciones” armadas en pequeñas tarjetas se refieren a las típicas costumbres jujeñas las cuales llamaron la atención a cientos de personas tanto de esta provincia como de otras y en cuestión de horas se hizo viral en las redes sociales.

Es así que en su visita por el diario El Tribuno de Jujuy. Rodolfo Siares comentó en exclusiva cómo surgió la idea y dio detalles de los orígenes de esta ya popular versión.

“Este tema de la cuarentena hizo que retomemos la idea de jugar en casa, y es por eso que por las tardes solemos recurrir al truco, la loba, entre otros” explicó Siares, “pero ya un poco aburridos me vi en la tarea de buscar algún juego nuevo para comprar por internet y es ahí donde aparece el Monopolio”, detalló.

Su hobbie de utilizar programas de diseño gráfico y el gran manejo de ellos que adquirió con los años, le dio las herramientas necesarias para darle forma a una nueva versión del ya popular juego de mesa y lo llamó “Monopolio Jujeño”

“No me gustó la idea de jugar juegos con calles de otro país y me dio la idea de hacer algo más propio así que me puse a diseñarlo”, comentó

“Una vez conseguido el prototipo lo imprimí y nos pusimos a jugar en familia, esa era la idea” expresó Siares, “luego lo publiqué de estado en mi WhatsApp y mis amigos empezaron a pedirme el juego” mencionó.

De todas maneras, la idea de compartir el juego en familia y a lo sumo con amigos, tuvo un cambio radical cuando uno de ellos publicó fotos del “Monopolio Jujeño” en su cuenta de Facebook y comenzó a hacerse viral en las redes sociales.

“Al principio mi compañero de trabajo me compró uno y me consiguió compradores, pero después lo subió a las redes y de ahí el juego se hizo más popular” señaló Rodolfo Siares.

Con respecto a la demanda del juego en los últimos días Siares destacó “Una vez que la gente consiguió mi número aumentó exponencialmente la demanda y es lindo que algo se haga viral, me hace sentir muy orgulloso”, dijo.

“El viernes pasado imprimí el primer ejemplar para mí y mi familia y hoy en día ya tengo al menos 180 pedidos los cuales tengo para entregar hasta el jueves de la semana que viene”, explicó.

“Hubo amigos que me dieron sugerencias para empezar a idear todo el juego, las situaciones son jujeñas, menciona el 25 de mayo, la fiesta de los estudiantes, la cuarentena, el locro, la creación de barbijos, alcohol en gel, menciona punta corral y demás vivencias tanto jujeñas como en contexto de cuarentena”, detalló.

“El juego no usa estaciones de trenes como en el original, sino empresas de transportes jujeñas, las más conocidas de la provincia”.

Con respecto al precio del juego Siares explicó “lo vendo a 300 pesos, imprimo en papel común las situaciones y el dinero las cuales con para recortar y el tablero lo imprimo en papel fotográfico.

Por otra parte, mencionó que su idea es que “al jugar se eduque” y que su deseo es llegar a toda la provincia, incluso a las escuelas que se encuentran en los lugares más recónditos de Jujuy.

Por último, se refirió a la posibilidad de extender la llegada de su producto una vez que finalice la cuarentena “seguramente una vez que se levante voy a poder expandir los pedidos, pero por ahora no se puede y me veo limitado a ampliar la llegada a otras provincias de las cuales ya me llegaron encargos”.

“Agradezco a todos los que me hablan, personas de aquí y de otras provincias que me aconsejan como seguir llegando a distintas personas, jujeños de otras provincias, me hacen sentir muy orgulloso”, finalizó.