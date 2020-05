Con la danza como estilo de vida, el jujeño Estanislao Herrera se define como "ciudadano del mundo". Es que se dedica a recorrer varios países de distintos continentes con sus espectáculos a través de "Herrera Tango Academy" que creó junto a su hermano Roberto y lleva adelante con Alessandra Fontana en Milán, Italia, donde tiene su sede.

Herrera es reconocido en el mundo del tango donde se hizo un lugar luego de años de trayectoria que fue capitalizando luego de partir de Jujuy no con pocos conocimientos, pero con aspiraciones de escenarios mayores.

Todo comenzó luego de terminar el secundario en San Salvador de Jujuy en 1988. En aquel momento ya tenía conocimientos y experiencias en la danza y aspiraba a mucho más. Decidido a lograrlo se mudó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para intentar ser parte del Ballet Popular Argentino que dirigían Santiago Ayala "El Chucaro" y Norma Viola, y finalmente lo logró.

Después de un par de años también fue parte del fundacional "Ballet FolKlórico Nacional de Argentina", y con este cuerpo pudo debutar el 9 de julio de 1990 en el Teatro Colón, comentó con orgullo. "No ejercí ninguna otra profesión que el arte de la danza en mi vida", dijo.

"La primera vez que viajé fuera de nuestro país ocurrió en el año 1992 integrando el elenco del espectáculo del maestro Mariano Mores, era un tour por todo Japón como bailarín", comentó tratando de recordar una fecha de ruptura que finalmente le marcó el rumbo.

Así fue configurándose su nueva vida, en busca de nuevos desafíos a la vez que conocía otros países. "En estos tiempos soy ciudadano del mundo, viajo a varios continentes, pero la ciudad donde siempre regreso es Italia, en Milán". Es que allí Herrera se estableció desde el aspecto artístico. Es co-propietario de ‘Herrera Tango Academy‘ que creó junto a su hermano Roberto Herrera y con la colaboración indispensable de Alessandra Fontana.

Allí además de clases regulares, organizan una "milonga social" mensual temática, parte de un proyecto más ambicioso y lo hacen en el reconocido Teatro "Franco Parenti".

Una vez que Herrera llegó a Europa comenzó a recorrer países y no fueron pocas las dificultades para adaptarse pero para él, la riqueza es conocer esas diferentes culturas.

"Siempre hay dificultades, en mi caso los horarios son algo que me complican, me agrada la noche y en la mayoría de los destinos es totalmente diferente a mis costumbres, la gente va muy temprano a cenar y a descansar", explicó detallando algunas de ellas. El idioma es otro de los ejes que todo viajero debe tener en cuenta. Para Herrera el inglés siempre sirve y es que a la hora del "chamuyo" prefiere el italiano.

De los países del primer mundo, aunque no todos, el respeto de los horarios, los medios de transporte público funcionan correctamente y eso facilita cuestiones laborales y de vida. Pese a ello le falta la reunión con los amigos y colegas, conversar con su hermana María Inés y la casa que tiene en Argentina.

Sus constantes viajes hicieron que en la vida de Herrera haya sido complejo amalgamar ambas vidas, la personal y artística por lo que es soltero y no tuvo hijos. Sin embargo reconoce que otros que tienen una vida como la suya lo logran.

En Jujuy tiene a su hermana, sobrinos, cuñado y otros familiares que lamentablemente no ve asiduamente. También recuerda a su entrañable profesor Luis Villega, y a sus amigos del barrio de la infancia, "los mejores del mundo", dijo.

Hizo la primaria en la escuela "Teodoro Sánchez de Bustamante", la secundaria en la Escuela de Minas y el Nacional 2. Vivía en barrio Almirante Brown, muy cerca de la iglesia Santa Teresita.

Vuelve a Jujuy cuando el tiempo se lo permite que no es muy frecuente. Extraña "inmensamente" a sus padres que "con un esfuerzo mayúsculo en todo sentido me incitaron a partir y con ello me regalaron la posibilidad de encontrar felicidad". De Jujuy, también extraña las humitas, el fútbol con los chicos del barrio y los paseos a Purmamarca.