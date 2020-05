Poca gente se acercó a las iglesias el primer día habilitado

Por la mañana no hubo filas ni amontonamientos para poder ingresar. Estarán abiertas de lunes a sábado.

Iglesias y templos desde ayer fueron habilitados para que la población jujeña se acerque a rezar pero la concurrencia fue escasa y no fue necesario que los fieles esperen para ingresar. Sólo se permiten hasta diez personas adentro y en la víspera no hizo falta realizar filas en el exterior para evitar el amontonamiento.

Solamente los fieles asistieron a rezar ya que las misas y otras ceremonias litúrgicas aún no están habilitadas y fueron ingresando de a diez para respetar la distancia social. El Comité Operativo de Emergencia (COE) también había anticipado que cada institución eclesiástica debe garantizarle a quienes ingresan el alcohol en gel y remarcarle ciertas pautas que tienen que cumplir como ser no permanecer por un tiempo prolongado adentro para que otros no esperan tanto afuera.

Por eso es que en la iglesia Catedral se dispuso un operativo encabezado por la Pastoral Juvenil que se instaló en el ingreso para brindarle a los fieles que se acercaron toda la información necesaria y el respectivo alcohol en gel.

Desde las 8 empezaron a llegar de forma pausada, al respecto, Fabiola Rodríguez referente de la Pastoral Juvenil de la Catedral en diálogo con El Tribuno de Jujuy mencionó que "la gente está muy contenta porque puede rezar un momento y agradecer. Por la mañana se acercaron muchas personas solas. Nosotros les indicamos que tomen distanciamiento, cómo tienen que ubicarse en las bancas, que no deben tocar las imágenes y que deben ingresar por el sector derecho y salir por el izquierdo del pasillo".

SAN FRANCISCO/ LOS FIELES SE ACERCARON A REZAR Y LO PODRÁN HACER DE LUNES A SÁBADO.

Asimismo sostuvo que "esto lo veníamos pidiendo pero siempre estuvimos respondiendo y respetando las medidas del COE porque somos conscientes de esta situación que es mundial y es un tema importante la salud pero los jujeños estamos muy agradecidos porque el hecho de que no haya movimiento de virus a nivel local permite que se abra la cuarentena y estos espacios".

"Que vuelvan las misas me parece que va a llevar un poco más de tiempo porque es otro el protocolo ya que hay que dar y recibir la eucaristía, y otras cuestiones ya que la gente vendrá en mayor cantidad. Pero por el momento queremos rezar mucho, agradecer, y pedirle a Dios para que esto pase, salga la vacuna y todo vuelva a la normalidad", añadió.

De lunes a sábado

La iglesia Catedral y la San Francisco abren sus puertas de lunes a sábado de 8 a 12 y de 16 a 19, mientras que los domingos seguirá la misa a las 9, desde la iglesia matriz, por las redes sociales y los canales de televisión. Es importante señalar que las visitas se deben realizar respetando los días de circulación que le corresponda a cada ciudadano de acuerdo a la terminación de su DNI en par o impar.

A diferencia de la iglesia Catedral, en la San Francisco, en la mañana de ayer no hubo personal que controle el ingreso pero sí ubicaron en el ingreso el alcohol en gel.

“No tener la santa misa aún es un dolor muy grande”

MOMENTO ESPERADO/ POR MUCHOS CATÓLICOS JUJEÑOS.

Por otra parte, Paola Gutiérrez, miembro del grupo católico “Cideprof Jujuy” comentó que “estamos súper contentos con esta noticia y estamos viendo un pequeño destello de luz al final del túnel. Nos sentimos felices porque estamos recuperando una de las garantías constitucionales y derecho que tenemos de ejercer libremente nuestra religión y culto”.

“Vemos por un lado que vamos a poder procesar nuestra fe gracias a la apertura de los templos como lo hacíamos antes de la cuarentena y vemos que derechos civiles se están recuperando de a poquito. Igualmente el hecho de no tener la misa aún es un dolor inmenso, una ansiedad y un anhelo de todos”, añadió.

En ese sentido remarcó que “es el hecho central y esencial en nuestra fe, en donde nos encontramos cara a cara con Jesús. Estamos contentos con la apertura pero esperamos con ansias que se autoricen la santa misa y el sacramento, porque somos muchos los que extrañamos y estamos sufriendo.

Es importante que la voz “de los creyentes se haga sentir, así como el empresario que pide ejercer su industria libremente. Creo que nuestro reclamo también es válido para recuperar los espacios que se fueron perdiendo a medida que la situación sanitaria va mejorando. Los animamos a todos a que se sigan sumando a la "Caminata junto a María’ porque los frutos de nuestra oración se van sintiendo más que nunca”, finalizó.

La “Caminata junto a María” es una iniciativa que surgió a partir de distintas comunidades de la Diócesis de Jujuy de diversos barrios que tras el anuncio del COE de que la población puede salir a caminar o a correr convocaron a que realicen estas actividades con un rosario o la imagen de la Virgen a fin de pedir por la vuelta de la santa misa.