Video. Nuevo día sin casos en la provincia y anuncios deportivos

El Comité de Operaciones de Emergencia de la provincia brindó nuevos datos en relación a la pandemia del Coronavirus.

Omar Gutiérrez, coordinador del COE, informó que "al momento, unas 165 personas evaluadas como casos sospechosos, y son 159 han sido descartadas. En estas últimas 24 horas no tenemos casos confirmados. Los cinco casos previos, fueron casos importados y ahora tenemos un caso sospechoso en estudio en el Hospital San Roque. Suelen ser los que entraron a última hora. Seguramente para mañana tendremos novedades respecto a estos casos", indicó y agregó que actualmente están "2639 personas en vigilancia y que ya finalizaron con este seguimiento, unas 2415. Nosotros no descartamos que llegue a la provincia el virus. Y tenemos que trabajar para que cuando entre a Jujuy, no nos agarre desprotegidos".

Mientras que el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, sostuvo por su parte que "esta situación para superar el coronavirus nos va a llevar muchos meses. Junio y julio serán complicados en general para todo el país por el frío y no descartamos que llegue a Jujuy. El área metropolitana, CABA y área metropolitana, están habilitando comercios. Hoy aparecieron nuevos casos en el país con cinco víctimas fatales y nosotros confirmamos la no circulación local del virus, pero es muy posible que en junio o julio tengamos casos", dijo y apuntó que "todo se resume en que hay que seguir cuidándose. Por ahí hay un relajamiento en el uso del barbijo en la gente que no está cumpliendo. Volvemos a pedir que te tenés que cuidar y cuidar a tu familia. La clave es la disciplina porque si no vamos a ir para atrás. Las reuniones en una casa son de hasta 10 personas de la familia.

El mandatario destacó que se está "retomando la obra pública. Retomamos la obra de la Ruta 34 y el aeropuerto. Licitamos la construcción de 15 escuelas de los más 130 establecimientos que se van a construir en la provincia. En 30 o 40 días daremos las adjudicaciones. UOCRA tiene un buen protocolo. Estamos reactivando la obra pública y eso es importante".

Mientras que el ministro de seguridad Ekel Meyer, expresó que "se lanzó nuevos días para la circulación de acuerdo al documento. Lunes empieza par y martes impar. Comunicarles a todos los jujeños que tengan el DNI en su día de terminación que pueden ir al interior de la provincia y visitar restaurantes. El domingo con el vaucher y reservas, pueden ir a cualquier lugar con las reservas y siempre con las medidas. En este sentido, les queremos pedir a todos los dueños que hagan cumplir con los requerimientos dispuestos por el COE".

Diego Valdecantos, secretario de turismo, comentó en su informe que "recibimos a los últimos trabajadores golondrinas. Desde el jueves recibimos a los estudiantes que vienen de distintas partes del país y puntualmente desde Córdoba. Mañana anunciamos cronológicamente como llegaran a la provincia desde el jueves. Tucumán, La Rioja, Buenos Aires, Córdoba" y aclaró además sobre la situación de los dos colectivos de Córdoba, que "hace más de un mes pusimos una fecha de salida que es el 15 de mayo. Tenemos que estar ordenados para que todos los que lleguen puedan hacer la cuarentena. Incitaron a los alumnos que se junten en la terminal, gente contraria a este gobierno. No tenían autorizaciones ni para salir de Córdoba. Controles médicos necesarios. A través de la Casa de Jujuy en Córdoba, podrán venir los estudiantes. Son más de 1.000 los estudiantes que tenemos anotados para que retornen a la provincia".

