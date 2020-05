Gimnasia y Esgrima fue uno de los clubes que brindó su apoyo al titular de AFA, Claudio Tapia, tanto desde las medidas tomadas como para su continuidad.

"Terminamos de pagar marzo, estamos prácticamente al día con los jugadores", señaló Fabián López sobre el plantel.

Por eso, el presidente del "lobo", Fabián López, destacó: "Constantemente ya veníamos nosotros desde un primer momento hace treinta días cuando se decretó el parate del fútbol a manejar la posibilidad de no descender alimentando el tema del factor económico, no hizo mucha falta darle mucho empuje más que nada teniendo en cuenta cómo quedarían los clubes, después de que pase esto, porque tardará un buen tiempo de que los clubes se compongan".

El mandamás "albiceleste" se refirió a la situación de San Martín de Tucumán, el único club que no respalda a "Chiqui" Tapia. "San Martín de Tucumán lógicamente pelea por sus intereses, siempre será así, cualquiera hubiera sido la decisión siempre es así, ellos se sintieron tocados porque deportivamente estaban arriba, pero también es hacer futurología, a ellos les tocaban equipos que peleábamos palmo a palmo con nosotros por el tema descenso, entonces viéndolo así nosotros estábamos punteros e íbamos a ascender, quedaban 30 puntos, podía pasar cualquier cosa", opinó agregando "pero es lógico cada uno defiende lo suyo y lo que cree justo, nosotros tenemos otra óptica, pero si estuviera en la posición de ellos también haría lo mismo".

A modo de opinión destacó que "lo que no hizo San Martín fue lograr un consenso, conversar con todos, directamente ellos como que se lograron solos por su parte, hubieran hablado con todos los presidentes y capaz me demostraban que tenían razón".

López remarcó el apoyo que recibe Gimnasia y Esgrima desde AFA, "el poco tiempo que nosotros estamos y lo poco que me conoce, por ejemplo la mano más grande que tengo es de AFA, siguen gestionando la plata de la televisación, el otro día me llamaron porque gestionaron de Conmebol, es el ingreso importante que tiene Gimnasia y Esgrima, siempre lo dije, muy agradecido por esas gestiones y que no se olvidan del club, más allá que nosotros tenemos que hacer otras cosas y las estamos haciendo para poder completar los sueldos de los jugadores", subrayó.

El futuro

Otra gran incógnita que envuelve a los clubes del fútbol argentino hoy en día es saber qué pasará a partir del 30 de junio con los jugadores profesionales.

Sucede que la mencionada fecha terminan los contratos, "es otro tema que no tiene definición, inclusive ni siquiera algo en vista como para ir anticipándonos", sostuvo y agregó que "no sabemos qué hacer, es algo que se define entre Agremiados, AFA, pero aquí todo pasa por lo económico, no pasa por cómo juega o si me gusta, es una cuestión económica", comentó Fabián López, presidente de Gimnasia en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Unánime apoyo a Tapia

Unánime apoyo de la mesa directiva de la Primera Nacional al presidente de AFA Claudio Tapia. Salvo San Martín de Tucumán, el resto, los 31 clubes del ascenso apoyan la continuidad de “Chiqui” cuya renovación será el próximo martes 19 del corriente durante la asamblea general ordinaria.

Roberto Sagra fue tajante en cuanto a los motivos y no titubeo al decir: “No puedo apoyar jamás a una persona que mancha la pelota salvando a su equipo en un escritorio y en el mismo escritorio nos castiga a nosotros, que tenemos el mérito deportivo. Espero que el resto de los dirigentes me apoye porque somos iguales al resto de las instituciones”.

El titular del “santo” tucumano se mostró molesto, sucede que su equipo lideraba la zona 2 de la Primera Nacional hasta la interrupción del certamen a causa de la pandemia de coronavirus y, dada la decisión de anular los ascensos y descensos, se perderá la chance de volver a Primera División.

El sábado por la noche la mesa directiva de la Primera Nacional emitió un comunicado en el que apoya la decisión del Comité Ejecutivo de la AFA de “dar por finalizada” la temporada 2019-2020, a raíz de la pandemia del coronavirus.

Treinta y un clubes de la competencia avalaron la postura tomada hace algunas semanas por la conducción de AFA a falta de nueve jornadas para el cierre de la fase regular.

Así, el Comité Ejecutivo estableció que “se suprimen los descensos y los dos ascensos a la Primera División se resolverán en la cancha”, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan.