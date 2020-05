Los peligros de enamorarse del bicho

Venimos advirtiendo los múltiples riesgos que se corren en la pandemia. No sólo los que emergen del coronavirus, ampliamente difundidos y temidos, sino de los que podrían denominarse las tentaciones colaterales que aparecen junto a la lucha por preservar a la población del mal mayor. El candidato Alberto Ángel Fernández, en uno de sus más brillantes spots de campaña criticaba al entonces presidente. Decía textualmente: "la verdad es que el día que Macri asumió el Gobierno, apagó la perilla de la economía. Empezó a caer el consumo, cuando cayó el consumo cayó la producción, cuando cayó la producción aumentó el desempleo y mucha gente cayó en la pobreza. Ese es el circuito vicioso de Macri. Cuando lleguemos vamos a encender la economía nuevamente". Pocas palabras para definir con precisión el "modelo M" que dejaba un país depredado. En pocas semanas de Gobierno AAF se topó con el coronavirus y su reacción para enfrentarlo, lo llevó a caer exactamente en el diagnóstico que aborrecía. Para alejar la muerte apagó el país, y mientras lidia con la pandemia, por detrás no aparece un plan económico concreto y el primer encontronazo por la reprogramación de la deuda heredada fracasó; en el Gobierno "loteado" entre los miembros de la coalición se avivan conflictos que no son menores, y en la oposición que podría ayudar un poco más aún cunde la desorientación. AAF aparece enamorado de la cuarentena, en un obligado y peligroso romance con el "bicho". En Jujuy, la situación tiene similitudes: al gobernador Gerardo Morales se lo critica por los niveles de endeudamiento de la Provincia, que de acuerdo a sus previsiones, este año, debería estar comenzando a aliviarse. Pero él también al chocar con el "bicho" apagó la actividad provincial con una cuarentena que fue totalmente eficaz en lo sanitario, pero que por su propia eficacia, está asfixiando a la economía jujeña, estructuralmente débil y absolutamente dependiente de los favores del Gobierno nacional; y lo más grave: por esas razones exógenas y ajenas, se demora el arranque de la nueva matriz plesbiscitada por los jujeños como la llegada de un tiempo nuevo. El GM, ha comenzado a aflojar el confinamiento, pero sigue enamorado de su exitosa creación, el COE, en un hiperorganismo al que empodera riesgosamente con temas que lo hacen caminar tangencialmente por el creciente malhumor general y rozando la ilegalidad y la inconstitucionalidad. Los gobiernos parecen enamorarse a sus creaciones que les ayudan a sobrellevar o disimular los problemas que seguramente sobrevivirán tozudamente a gestiones y pandemias.

Hasta aquí, Jujuy viene ganando la lucha sanitaria. Hace unos días, trascendió que AAF habría expresado su molestia porque sin haberlo consultado el GM avanzó con la apertura de shoppings, restaurantes, templos, trote y ciclismo, etc. El enfurecimiento presidencial ("violó el DNU de la cuarentena" habría tronado) no valoró otras decisiones inconsultas del GM que se adelantaron con el cierre de fronteras, la clausura de clases, el uso obligatorio del barbijo y los controles rígidos de cuarentena, todas tardíamente copiadas por el Gobierno nacional. Y además, profetizó que el bicho "reventaría" en Caba y Amba, (lo que lamentablemente está ocurriendo). Aquí no habrá jujeño -de cualquier extracción o nivel- que no esté dispuesto a darle la derecha al gobernador. Como no habrá quien no defienda su autoridad federal para tomar decisiones. Sin embargo, se deben valorar las acciones que toma el Gobierno central para ayudar a empresas, industrias, empleados estatales y privados y que llegan a Jujuy.

Las críticas aparecen por la aparente exageración en las atribuciones del COE, que avanza sobre cuestiones de la vida cotidiana que no necesitan estar sometidas a la crisis sanitaria. El organismo ya rige destino y las funciones de todos los empleados públicos; interviene en procesos sancionatorios y condenatorios de los infractores a sus disposiciones que terminan en costosas multas (lo que dispara el interés por conocer el destino de esos fondos), y hasta prisión. El sistema de control mediante escaneo de documentos de los ciudadanos para su seguimiento sanitario aparece como otra de las acciones con fines nobles pero llenas de reservas legales y constitucionales, que cada día dan más que hablar. Pueden escanear los DNI los policías, agentes sanitarios, cualquier promotor que el COE designe, y hasta los mozos de los restaurantes y los porteros de los supermercados. Se esperan por estas horas presentaciones legales invocando la ley nacional Nº 25.326 de resguardo de los datos personales -en plena vigencia-, que choca de frente con la ley provincial Nº 6.168 recientemente aprobada, aunque diputados opositores preparan acciones de inconstitucionalidad por el tema. El propio GM al presentar la idea debe haber advertido la resistencia a esta invasión a la privacidad, porque insistió a los jujeños que tengan confianza en la reserva de confidencialidad. Sin embargo, especialistas tecnológicos afirman que el banco de datos no queda en la nada, sino que se almacena en algún lugar, desde donde servirá para geolocalizaciones de las personas, saber con quienes se reúnen y cuándo, y hasta conocer sus preferencias comerciales, en tiempo real. Obviamente esto genera el temor a su utilización con fines de mercadeo, políticos, marketing y muchos otros. No hay razones para dudar del buen uso del big data que se busca hoy, pero nadie puede asegurar que cuando el GM y el COE ya no estén, esos bancos de datos no aparezcan en Mercado Libre, Amazon, o cualquier otro lado.

La vida en Jujuy sigue. Y en la Legislatura los choques entre oficialismo y oposición: corrigieron una ley de presupuesto mal redactada, y extendieron la prohibición de despedir empleados públicos por 60 días más. Dentro del PJ recrudecen los enfrentamientos entre los que acompañan al oficialismo y los duros. En realidad es la excusa para insistir en una pulseada que hoy semeja una catarsis inoportuna de algunos diputados. El poder se quedó sin secretario parlamentario: el Gobierno colocó a Nicolás Snopek como fiscal letrado de vocalías del Tribunal de Cuentas. También eyectó de la titularidad de Jemse, Carlos Oheler. El exministro de Cultura del primer gobierno del GM, no pudo soportar la presión de los colectivos feministas, por un desafortunado twit con exabruptos inaceptables. Lo reemplazará el contador Felipe Albornoz. También se deberá cubrir la vocalía social del Ivuj, que quedó vacante tras la renuncia de Renán Dada, exdiputado de la gestión radical 2015/19. El Gobierno ya decidió que las clases y los boliches (curiosa pareja que sólo tiene un punto en común: los escenarios de las elecciones de reina de una FNE de dudosa realización) serán los últimos que se autorice a funcionar. Y templos e iglesias reabrieron sus puertas para contener a sus fieles con apoyo espiritual. El caso Matías Puca avanza tras una autoincriminación del supuesto asesino al volante que sorprendió a todos.

Jujuy va... con 38 buenos días sin coronavirus, pero enamorarse de la pelea con el "bicho" (y de los beneficios que reporta), puede traer tanto aplausos como reproches, y dudas o críticas legítimas que terminen enturbiando los logros obtenidos. Al COE, además respetarlo seriamente, hay que cuidarlo esmeradamente, para no devaluar su magnífica labor.