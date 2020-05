Mañana se realizará una capacitación

Mañana desde las 19 la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, conjuntamente con el Consejo Federal de Fútbol, dictará el primer módulo de los dos programados de una capacitación en fútbol femenino.

En este sentido, desde la Liga Regional Jujeña de Fútbol se cursó invitación a todos los entrenadores y directivos.

Estará a cargo de la Comisión de Desarrollo y será mediante el sistema Zoom, estará orientada a directivos y preparadores físicos.

Entre algunos temas figuran: Metodología de trabajo en Selecciones Nacionales femenino categoría juvenil, modelo de juego, sistema de juego, metodología de entrenamiento, plan de entrenamiento.

Los disertantes serán Diego Guacci, DT Selección Femenino sub 15 y sub 17, Bárbara Abot, DT Selección Femenino sub 15 y sub 17, Maximiliano Brucoli, preparador físico también sub 15 y sub 17, y Vanesa Sarroco, entrenadora de arqueras sub 15 y sub 17.

El primer módulo será técnico-táctico, mientras que el jueves, desde las 19, se dictará el segundo módulo que será sobre preparación física.

Las inscripciones cierran hoy y podrán registrarlas en la página oficial de AFA, habrá un link para poner los datos y recibir la dirección del enlace para ser partícipe de la importante capacitación que llevará a cabo AFA.