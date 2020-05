"Al estar apartado el adulto mayor, se potencia el aislamiento e inmovilidad"

¿Qué cuidados son importantes en el contexto de la cuarentena para resguardar a los adultos mayores?

-Existe un concepto de "viejismo", estereotipos y discriminación hacia los adultos mayores. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que con las medidas que se toman tienen que ver con prevención o con potenciar este estereotipo de viejismo. En Buenos Aires se habló de aislarlos, tener en un lugar y no dejarlos salir, iba justamente a potenciar un concepto que una sociedad arma en perjuicio de un adulto mayor. La idea de prevención tiene que ser la misma que usamos todos, un barbijo, la distancia social, el lavado de manos, y hay que tener precaución con aquellas personas que tienen un riesgo mayor. Uno cuando ve la cantidad de pacientes infectados, el promedio de edad es de 42 años de confirmados de coronavirus y adultos mayores no es tanto el porcentaje. Pasando los 60 años tenemos una cantidad superior de adultos mayores pero no es la mayoría. Hay que tener en cuenta que nadie se infecta por viejo, el problema es la mortalidad porque la mayoría de los adultos mayores tiene otras patologías que van a complicar la situación del paciente. A mayor edad mayor riesgo de vida, eso es real. Pero cuando hablamos de medidas de prevención tenemos que tener en cuenta todo. Se sugería que deben estar en su casa, apartados y eso potencia el aislamiento del adulto mayor, la inmovilidad, sin poder movilizarse, sin poder hacer nada y eso va en contra de la calidad de vida de un adulto mayor. En Buenos Aires está más movido esto de la Gerontología por eso se impidió ese tipo de medidas. En Jujuy no tenemos una tasa tan grande de adultos mayores, tenemos pero no muchos profesionales en la Gerontología. Los que manejamos la prevención tenemos que tratar de no potenciar este concepto que es social si no beneficia a los adultos. La recomendación es que los mayores de 60 no salgan, y la idea es que si tenemos las condiciones de prevención, tomamos las medida que corresponden pueden salir y hacer su caminata.

¿Usted dice que es contraproducente el absoluto encierro, es saludable para ellos que puedan salir a tomar aire?

-Claro, para todos, si para uno que es más joven y está activo tiene la necesidad de salir a caminar, andar en bici y salir a correr, y ahora ir a un restaurante a comer, a todos nos beneficia, imagine una persona mayor que está con una carga social, que tiene que ver con su situación legal por la misma edad. El viejismo apunta a crear estereotipos y a generar un tipo de discriminación del adulto mayor. Hay que tener en cuenta que si tiene 70 años está jubilado, el primer golpe de la sociedad hacia el adulto mayor es que ya no sirve para el trabajo, y que es traumático. Después esa persona tiene que volver a su casa y muchas veces es un extraño porque trabajó de la mañana a la noche, y de golpe está en la casa todo el día. Eso implica que va a estar con una persona, la esposa con la que va a estar todo el día, son cosas que se van acumulando en el tiempo. A veces tenemos como asumido, que el jubilado va a su casa si tiene hijos y una familia y va a estar aislado. Y si al hablar de prevención hablamos de potenciar eso, vamos en contra de su salud.

¿Es importante que estén bien contenidos para su salud mental?

-En Gerontología uno evalúa la salud física, si el paciente tiene la capacidad de movilizarse, todo lo que tiene que ver con la enfermedad, y también evaluar el entorno social, si tiene familia y tiene alguien que lo pueda ayudar en algún momento. Es una evaluación integral, todas las áreas, familiar, social, con la idea de mejorar su calidad de vida o mantenerla. Si el paciente tiene la capacidad de caminar, que camine, porque es positivo para él o ella. Y si tiene la posibilidad de correr también, hay que animarlo, y si está en silla de ruedas y puede movilizarse solo o usa un bastón hay que ayudar a que lo haga. Sino puede surgir la inmovilización del adulto mayor y generar todo tipo de cuadro después.

¿El estado de ánimo de los adultos es importante también?

-Sí, es importante que la persona se mantenga activa, útil sobre todas las cosas. Yo tengo pacientes a los cuales les planteo proyectos de vida y me dicen "yo soy viejo" -¿y por qué no van a tener proyecto siéndolo? No digo a 20 o 30 años pero capaz hasta cinco años, entonces se quedan pensando. Uno le explica que esta etapa en cuestión de años es la más larga de la vida, porque la niñez, adolescencia son cinco a siete por etapa, y la del mayor es de 20 años y tiene que tener proyectos y ganas de vivir, va a mejorar su calidad de vida, su sistema inmunitario. El proyecto va a depender de la situación de cada persona. Cuando hice la diplomatura en Gerontología en Tucumán a nuestra clase fue un contador de 97 años, a los 95 había sido campeón mundial de maratón, y corrió en Europa y su proyecto de vida era a los 100 años volver a ser campeón. Seguía trabajando y ahorraba. La pasión tiene que ver con cada persona. Hay personas que se ponen a estudiar una carrera, no todos llegan a los 80 años en condiciones adecuadas.

Cuando los entornos no son fami liares, sino residencias, ahora hay muchos casos en Buenos Aires allí, ¿cuáles son las recomendaciones en ese caso?

-En los geriátricos manejan todo lo que es seguridad en los sistemas de salud, tienen un circuito y un sistema armado, el tema es que se cumpla y se respete en tiempo y forma. En Buenos Aires creo que fue más el equipo de salud el que llegó a transmitir y capaz que no se tomaron las medidas de bioseguridad adecuadas. Ahora en un comercio hay medidas, en un geriátrico tiene que haber uno para todos, el tema es que se cumpla y que se compren los elementos necesarios.

El tema del encierro en las residencias, es significativo, ¿les puede bajar un poco las defensas por su si tuación?

-Depende de los pacientes. Yo un tiempo trabajé con consultas particulares en domicilios, y en muchos lugares del centro hay muchas casonas donde el único que vive es un adulto mayor tiene enfermera, cuidadora, pero no tiene contención social. Le sugerí a muchos que lo mejor sería una de esas residencias porque en la casa no tiene más contacto social que con los cuidadores, en una residencia tiene posibilidad de relacionarse, tener actividades grupales, de pintura, musicales y que hacen a la interacción. Las personas que lo hicieron, he visto muy buena evolución. Pero el concepto de viejismo y que no moleste o la carga de conciencia del hijo de no querer internarlos en una residencia por reclamos de la familia pero puede estar mejor. Pero hay personas que no hace falta que estén, hay experiencias diferentes. Otras veces vive con un hijo y tiene problemas como la demencia que si no se sabe manejar es un caos. Hay que evaluar según la edad, la patología que tenga, porque muchas veces no es posible en el contexto familiar.

¿Esto de la demencia senil es muy común?

-Es muy común, más en las mujeres, en el geriátrico veía mucho y los varones personas que estaban postradas, tenían dificultades físicas. En el caso de la mujeres se veía físicamente bien, caminaba, se movilizaba pero en lo cognitivo había alteración, no tenían capacidad de actuar por sí solas.

¿La recomendación a las familias sería de procurar una contención con más calidad y de compañía?

-Sí, es lo que más necesita un adulto mayor. Uno está acostumbrado a ciertas cosas, pero en Europa hay adultos que están corriendo, van recorriendo todos lados, están lúcidos, en pareja, hay otro concepto, disfrutan esa etapa. En Córdoba y Buenos Aires trabajan en ir enfocando y trabajando el proceso de transición a la jubilación de la persona para que cuando se jubile lo haga desde otra mirada, de cumplir un rol, todo eso ayudaría. En las comunidades aborígenes los adultos mayores son referentes, caciques de las comunidades, aquí no son referentes, no los contemplan, culturalmente está así aceptado.