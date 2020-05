La Cámara Jujeña de Empresas de Salud aseguró que hay un "destrato" de la obra social hacia los afiliados.Indicaron que no reconocen el convenio que pautaron y encima les quieren cobrar créditos no válidos.

"El Pami no cumple el contrato y pone en riesgo las prestaciones"

La Cámara Jujeña de Empresas de Salud solicita al Pami que se haga efectivo el convenio que realizaron en el mes de septiembre del año pasado en donde consiguieron que les reconozcan el 15% en medicamentos, "hasta el momento no se hacen cargo y hasta nos quieren cobrar créditos que son del 2014 que con las gestiones pasadas ya habíamos establecido que no se harán efectivos", dijeron.

Como estaban en época electoral el convenio se pospuso, "ya el 15% nos parecía poco porque hubo un 50% de inflación el año pasado. Pero después la situación empeoró, hubo idas y vueltas, y nosotros no queríamos mezclar un tema político con algo que es técnico. Entonces después de las elecciones, en diciembre, sacaron una resolución diciendo que en vez de que sea el 15% sea el 12%. Por las circunstancias en las que está el país entendimos y aceptamos ese incremento en un principio", mencionaron desde la institución.

Aseguraron que cuando asumió la nueva gestión, por problemas internos entre ellos desconocieron la resolución que había sido establecida anteriormente "y nosotros en eso no tuvimos nada que ver, porque somos prestadores. Entonces no nos quieren pagar lo pautado y empezaron los problemas, hasta el día de hoy no nos reconocieron ningún mes subsiguiente".

En ese sentido comentaron que "el Pami no cumple el contrato y pone en riesgo las prestaciones, estamos muy preocupados porque por un lado tenemos el mayor índice de satisfacción de atención a los afiliados del país y por otro lado sentimos un total destrato hacia las clínicas y sanatorios, y a los mismos afiliados de Jujuy. Hay una funcionaria del Pami en Buenos Aires, Alejandra Fernández Scarano, que creemos que tiene una cuestión personal con los jujeños y realmente eso nos preocupa. Acá hay un capricho de ella".

A raíz de esto "hicimos un corte de crédito hace unas semanas, nos pidieron que la levantemos y que el lunes pasado íbamos a hacer una teleconferencia para resolver el tema pero no se hizo ese día ni los posteriores y recién fue el viernes. Todos esos días fuimos ninguneados como si nuestro tiempo no valdría y sólo valdría el de ellos", añadieron.

Además expresaron que "el viernes pensábamos que se iba a arreglar pero lamentablemente no fue así porque salieron con que ellos no reconocen de septiembre a diciembre, y nos hacen la propuesta de un 12% desde enero en adelante, pero nos aplican unos débitos que son del año 2014. Unos supuestos débitos que están desde hace 6 años que con la gestión anterior, que estaba en ese año, ya habíamos quedado que eso no se iban a aplicar. Es vergonzoso el destrato que por un lado nos ofrecen el 12% y por otro nos hacen un débito del 7%, entonces el reconocimiento en realidad es del 5%".

"Luego en la gestión siguiente también habíamos pautado que no, pero ellos quieren aplicar esos débitos unilateralmente, cuando nosotros, a su vez tenemos una serie de créditos en las clínicas que ellos tampoco quieren reconocer. Es decir, ellos aplican los débitos pero no reconocen los créditos que tenemos. Por eso les pedimos que hagan cumplir el contrato como corresponde, cuando uno hace un contrato nuestra obligación es dar las prestaciones como está establecido y ellos tienen que cumplir con pagar", aseguraron.

También destacaron que en el año 2001 el Pami adeudó a todos los prestadores jujeños pero que nunca les pagaron.

Pedido a legisladores nacionales

Desde la Cámara Jujeña de Empresas de Salud indicaron también que solicitaron intervención de legisladores jujeños en Nación. Al respecto aseguraron que “le pedimos a Guillermo Snopek que interceda porque entendemos que él avaló que se lleve a cabo el contrato pero nadie hace nada.

Él tuvo la llave en Buenos Aires para designar un funcionario en Jujuy con el cual no tenemos ningún problema ya que se comporta correctamente dentro de los límites que tiene. Por eso el que tiene que velar por los intereses de la provincia, de los afiliados y por el respeto a los jujeños es Snopek. Esta es una prestación que beneficia a todos los jujeños por eso pedimos que intervengan legisladores”. “Jujuy es modelo en el país en cuanto a calidad de atención, hoy los jubilados tienen los mismos médicos, derechos y servicios de cualquier prepaga de alto nivel. Están colocando en riesgo las prestaciones de los afiliados. Jujuy es el 0,5% del presupuesto nacional en el Pami y no nos quieren dar el 15%, entonces generar un ahorro con esto es una locura”, agregaron.

Tomar una decisión

También remarcaron que las clínicas y sanatorios se reunirán estos días para tomar medidas y es probable que se corte el crédito de prestaciones ya que no disponen de los recursos, “en el medio de todo esto están los jubilados y pensionados, y parece que no piensan en ellos. El Pami no nos hace una propuesta, nos hacen un convenio de adhesión ya que nos dicen si queremos esto o esto, y listo”. Explicaron que a raíz de la pandemia estos centros médicos incrementaron su presupuesto y bajaron su nivel de trabajo por eso el pedido urgente de que el Pami cumpla con lo preestablecido. Para finalizar dijeron que “es una falta de respeto porque cuando uno debe tiene que pagar y recién exigir que se les pague supuestas deudas. Pedimos que se arme una comisión bilateral donde se discutan esas deudas viejas y si alguien realmente debe tenga que abonar como corresponde”.