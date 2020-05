"La fe, la serenidad y la paz nos inmunizan contra toda angustia"

El obispo de Jujuy, Daniel Fernández, resaltó que en la Santa Eucaristía dominical transmitida ayer estuvo presente la imagen de la Virgen de Luján a quien se homenajeó el 8 de mayo. "A Ella le pedimos que cuide de nuestra Patria y del mundo entero en este tiempo de pandemia. Ella que, en su corazón guarda desde hace casi 400 años, las súplicas, las angustias, las alegrías, de todo su pueblo. Que guarda también en su corazón este momento difícil, y vele junto a nosotros, para darnos fortaleza en la fe, la esperanza y en el amor", dijo monseñor Fernández.

Dirigió un particular saludo a todas las comunidades y parajes que la tienen como Patrona, recordando que en la Diócesis de Jujuy "hemos recordado el viernes, aquí en el barrio Luján de San Salvador de Jujuy. Pero también veneran a nuestra Madre de Luján, la comunidad aborigen de Chalala, en Purmamarca; el barrio 25 de Mayo, en Monterrico, y que éstos dos últimos están haciendo su templo en honor a su Santa Patrona".

Mensaje consolador

En su homilía del quinto Domingo de Pascua ayer monseñor Fernández refirió que "me parece tan consolador este mensaje del Evangelio de hoy, estas palabras de Jesús con la cual se inicia el Evangelio; "No se turben, no se inquieten, crean en Dios, confíen en Dios", invitándonos a la confianza. Para vencer un poco el miedo que nos provoca la situación actual de pandemia, con su consecuente temor a la muerte. La fe nos permite entonces, poder gozar desde ahora, de aquello que esperamos. La fe es como el anticipo de esa morada, de ese hogar que vamos a tener con Dios en el cielo. Ya lo anticipamos con el bautismo empezamos a vivir esa vida de fe, de esperanza, de amor, y desde el bautismo somos realmente, Hijos de Dios. Por eso somos invitados a poner ya desde ahora nuestra morada, en esta intimidad con Dios; en esta comunicación de amor".

Y acotó "poniendo nuestro corazón en Dios, estamos en casa, nos sentimos en casa, sentimos que ese es nuestro hogar, desde ahora y para toda la eternidad. A donde Jesús como Camino, Verdad y Vida, nos lleva. El tenía que hacer primero ese camino atravesando los muros de la muerte, y llevando a la humanidad que había asumido, muerta y resucitada, a la intimidad del Padre Eterno. Y ahora, desde el domingo de Pascua, desde hace 2000 años, el camino está abierto para ir al Padre; y por la fe, ya lo estamos caminando. Fe, que nos deja con confianza, como decíamos, abandonados como hijos queridos en las manos de nuestro Padre, y por eso se instala en nuestro corazón, la serenidad y la paz que nos inmunizan contra toda angustia y perturbación. Hermanos y hermanas, pidamos al Señor este día, que todos podamos alcanzar ya desde ahora ese lugar que tenemos preparado junto a Dios en el cielo; ese lugar que estamos llamados a habitar, ya desde ahora, en la medida en que vivimos en la fe, en la esperanza y en el amor".

Horarios de apertura y actividades

Al término de la Santa Misa, el presbítero Manuel Alfaro párroco de la Catedral Basílica dio a conocer los horarios de apertura de esa iglesia matriz para que concurra la feligresía, que será de lunes a sábados de 8 a 12, y de 17 a 19. En tal sentido, señaló que los jóvenes servidores estarán tanto en la zona externa como en el interior del templo, con todos los recaudos sanitarios, al tiempo que solicitó a la gente, que vaya a todos los templos que tengan presentes esos recaudos sanitarios.

Asimismo, el padre Alfaro anunció a la familia de la catequesis familiar de la parroquia Santísimo Salvador, sobre todo a los de primer año de Comunión, que deben entrar a la página de la Iglesia Catedral: Catedral de Jujuy, para que puedan inscribirse los niños a partir de los 9 años o que cumplirán años hasta los primeros días de junio. Informó que tanto para los de catequesis familiar, como los de catequesis especial, adolescentes y jóvenes adultos, ya comenzaron los encuentros; advirtiendo que aquellos que todavía no se inscribieron pueden entrar a la página de la Catedral para cumplir ese requisito y poder sumarse.

En San Pedro y San Pablo

El padre Miguel David Aciar Diaz informó que la sede parroquial de San Pedro y San Pablo (Almirante Brown y Zegada) a partir de hoy se reabrirá solamente para la oración personal de los fieles. En horario vespertino de lunes a viernes de 17.30 a 19. Y el día sábado solamente en horario matutino de 10 a 11.30. De modo excepcional, este miércoles por la fiesta de la Virgen de Fátima la capilla de barrio Alberdi (Sucre y Alberro) estará abierta desde las 9.30 a 11.

“Seguir rezando para que volvamos a reunirnos”

PADRE MIGUEL DAVID ACIAR DIAZ párroco de San Pedro y San Pablo

Este miércoles 13 la procesión de la Virgen de Fátima será de 12 a 14 por calles de la zona sur y la misa a las 19 se transmitirá por Facebook.

Querida Comunidad:

Celebramos el V Domingo de Pascua y las lecturas nos presentan un pantallazo que es el de los inicios de un grupo convocado en torno a la palabra de Dios. Se nos invita a asomarnos, a imaginar esos comienzos de la vida comunitaria a través de una incipiente organización de las tareas, de los ministerios y de la preocupación que sienten por el servicio y las urgencias que van saliendo al paso... Los especialistas en salud mental afirman que si una persona quiere ser verdaderamente feliz, debe reconocer que tiene necesidad espiritual. Y prueba de ello lo constatamos en tantos de nosotros que anhelamos el poder volver a celebrar nuestra fe en comunidad.

En el proceso de esta situación de emergencia sanitaria se van dando pasos y “permisos” que intentan dar respuesta favorable a muchas de nuestras necesidades. Ahora el permiso también incluye a nuestros espacios consagrados para el culto, el poder visitar nuestros templos, casas de oración, para poder satisfacer nuestra necesidad de Dios a través de nuestros rezos. Y esto es bueno. Aunque en realidad, ante este anhelo, la oración ya es una experiencia que hemos ido acrecentando en nuestras casas, y aún más, enriqueciéndonos como familias, ya que en este contexto muchos hemos recuperado y otros hemos aprendido el valor del tiempo de oración en familia. Ante esta posibilidad, también deberemos reorganizarnos para disponer según las normas de salubridad, todo lo requerido para garantizar la higiene y el cuidado de cada uno. Y lo iremos haciendo según nuestras posibilidades. Pero lo que me queda como interrogante es si esta “apertura” de los templos es lo que plenamente completa nuestra necesidad espiritual y de Dios. Y la respuesta también me viene inmediatamente: y es “No”. Porque nuestra fe en la Eucaristía no es de orden secundario...

La Eucaristía es el gran motor de la vida cristiana. Queridos hermanos, continuemos rezando para que pronto en nuestros templos volvamos a reunirnos como familia de Dios a celebrar la alegría de su presencia en la Eucaristía. Nuestro deseo de Dios, de celebrar la Misa, ha de seguir siendo el impulso que nos encuentre cada día más fortalecidos en la oración y la súplica a Dios. En estos días nos dispondremos a celebrar la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. A Ella encomendemos nuestras peticiones y confiemos en su intercesión.