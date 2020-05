Cayó 60% el consumo de combustible en Jujuy

Entre tantos sectores que fueron golpeados por la crisis económica que generó la pandemia del coronavirus se encuentran los expendedores de combustibles, quienes sufrieron una fuerte caída en sus ventas. Según afirmaron, en Jujuy la baja del consumo alcanzó en el último mes el 60%, situación que complica a los empresarios del rubro que se ven complicados para sostenerse y hacer frente a sus obligaciones.

Al igual que ocurre en el resto del país, las medidas preventivas por el Covid-19 paralizaron la actividad comercial, y si bien el expendio de combustible es una de las actividades exceptuadas en la cuarentena por cuanto es un producto esencial, la demanda cayó notablemente. Así lo confirmó Víctor Lamberti, miembro de la Cámara de Expendedores de Combustible de Jujuy, quien advirtió que el sector atraviesa una situación difícil porque no hay "a quien venderle".

"Desde que empezó la cuarentena la reducción del consumo fue muy importante. Al principio estábamos vendiendo un 25 o 30% de los que vendemos habitualmente, en estos últimos días que se empezaron a reactivar algunas actividades se vende un poco más, tal vez un 40%, pero aun así la situación es complicada. Las estaciones de GNC se vieron muy afectada ya que por ejemplo un porcentaje muy alto de sus clientes son taxistas y al no tener trabajo, las estaciones de GNC se quedan sin clientes" explicó Lamberti.

Pese a este panorama, advirtió que afortunadamente el mes pasado y este pudieron hacer frente a los salarios de los trabajadores, a raíz de los acuerdos nacionales que se firmaron y la ayuda emitida por el Gobierno Nacional. Remarcó que a nivel nacional se lograron convenios con el sindicato para pagar el 100% de los sueldos sin la carga de contribuciones patronales, además el Gobierno nacional sumó a las estaciones de servicios a la Asistencia de Emergencia a la Producción y el Trabajo, de modo que con ese beneficio hemos podido pagar los sueldos de abril, ya que en marzo se pudieron pagar en forma normal.

Si bien la situación en muchos casos es crítica, advirtió que por el momento no hay amenazas de cierre de estaciones de servicios en la provincia. "Ninguna estación de servicio tiene regularizada sus ventas, todas están por debajo de su punto de equilibrio de modo que no están ganando dinero, pero con estos beneficios y los acuerdos alcanzados, se mantendrían los puestos de trabajo y no habría amenaza de cierre" señaló el empresario.

Respecto a las medidas de seguridad sanitarias, advirtió que en algunas estaciones de servicio se redujo la jornada laboral, justamente por las bajas ventas; además se cumplen los protocolos de seguridad para los playeros quienes respetan el uso de máscaras o barbijos, guantes, alcohol en gel, incluso el distanciamiento social, ya que se aconseja a los conductores no descender del vehículo, excepto en el caso del GNC donde aun así se exige mantener la distancia y evitar el pago en efectivo.

La mayoría de las estaciones de servicio mantienen la atención 24 horas, excepto algunas del interior que cierran durante la noche.

Prevén congelar el precio de los combustibles

En lo que va del año no hubo aumentos en los precios de los combustibles, por lo que actualmente se mantienen estables. Actualmente el litro de Nafta Súper $60,39 y la Nafta Premium $67,71, en tanto que Gasoil común cuesta $55,69, y Gasoil Premium $63,79. Todo indica que, en el marco de la pandemia, estos precios se mantendrán estables hasta fin de año. Así lo confirmó el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, quien le aseguró a las principales petroleras del país que “el precio de los combustibles quedará congelado, al menos, hasta fin de año”. El Gobierno nacional espera que, a través de esta medida y junto con el anuncio del precio sostén del barril de petróleo, las empresas mantengan los niveles de producción e inversión en el país una vez que se flexibilice el aislamiento.

Lo que en su momento fue una mala noticia para el sector, hoy pareciera no ser tan mala dado el contexto en el que se tomó la medida. La escasa demanda de petróleo y de combustibles en el mercado local e internacional dejó las cuentas de las petroleras en rojo y mantener el precio actual en momentos de bajas ventas le da una suerte de respiro a las integradas. Y es que una baja de precios en pleno coronavirus podría haber hundido más a la industria. Lo cierto es que tampoco se esperaba una baja inmediata y es que intervienen varios factores a la hora de fijar precios de surtidor más allá del valor del petróleo: uno de ellos son los impuestos, el tipo de cambio, algo que impide una baja sustancial y que no depende de las petroleras. Para la industria hoy la primera preocupación, no tiene que ver ni con el precio del petróleo ni con las naftas, sino más bien con qué pasará con la demanda. Las compañías estiman que la recomposición de la demanda de combustibles minorista será la más rápida, pero será gradual y un desafío para sostener la caja de las empresas. No importa tanto el valor del producto, sino la demanda.