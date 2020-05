Confirman casos positivos en principales "potencias"

Mientras en Europa ya fijan fechas para la vuelta al fútbol profesional en los diferentes países -la mayoría de los planteles comenzó a entrenar la semana pasada-, parece que habrá que esperar un tiempo más.

El fútbol alemán tiene previsto comenzar a jugarse desde el próximo fin de semana, pero habrá que ver qué pasa ahora.

Sucede que en las últimas horas, tests realizados a jugadores de las principales "potencias" de este deporte confirmaron varios casos positivos de Covid-19.

El club Vitoria Guimaraes, de la primera división del fútbol portugués, confirmó ayer que tres futbolistas dieron positivo y se convirtieron en los primeros casos a poco del anuncio del regreso a la actividad para fin de mes.

Por su parte, LaLiga de España confirmó cinco "positivos" en clubes de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank, primera y segunda división del fútbol de España, respectivamente.

"Uno de los objetivos de estas pruebas médicas, de acuerdo al protocolo de LaLiga de vuelta a los entrenamientos que se acepta las recomendaciones del CSD y el Ministerio de Sanidad, era precisamente detectar los denominados asintomáticos, aquellas personas que están contagiadas y que, sin presentar síntomas, pueden contagiar a otras personas", añadió.

Los futbolistas afectados, cuyas identidades no fueron reveladas, amparados en la Ley Orgánica de Protección de Datos, permanecerán en sus hogares en donde realizarán las tareas físicas individuales diagramadas por cada club.

Por su parte, el club inglés Brigthon, donde juega el argentino Alexis Mac Allister, presentó un tercer caso positivo de Covid-19 en su plantel, informó en la víspera su presidente Paul Barber.

"Es preocupante, pero por mala fortuna, hemos tenido un tercer caso positivo a pesar de todas las medidas sanitarias que hemos tomado estas últimas semanas", dijo el dirigente a Sky Sports.

El nuevo caso podría tener consecuencias en la reunión que tienen programada mañana los equipos de la Premier League para tratar la reanudación de la liga a finales de junio.

"Un rebrote de casos en los clubes de la Premier podría hacer aplazar esta decisión o incluso replanteársela", aseguran los medios británicos.

Finalmente, completando el panorama, el fútbol alemán, cuyo reinicio está previsto para el próximo fin se semana, ingresó en estado de alarma luego de que el club Dynamo Dresden, de la segunda división, informara sobre dos casos positivos de coronavirus en su plantel, lo que provocó que todo el equipo entre en cuarentena.

Vale recordar que Dynamo, ubicado en el último puesto de la Bundelisga 2, no podrá viajar a Hannover para afrontar el domingo próximo su partido correspondiente a la 26º fecha de la competencia, que fue suspendida por la pandemia el pasado 9 de marzo.

El club explicó que el viernes se realizó la tercera serie de pruebas de detección de Covid-19 en su plantel, incluido el cuerpo técnico, y que tras examinar las muestras, habían aparecido "dos nuevos casos" de positivo por coronavirus, informó la agencia DPA. Los jugadores, cuya identidad fue reservada, no presentan síntomas y al igual que todo el plantel deberán pasar a una cuarentena de 14 días en sus casas.

Desmintió Milan de Italia

Milan de Italia desmintió a su propio presidente, Paolo Scaroni, y reveló que no existen casos positivos de coronavirus en su plantel, un día después de que el dirigente asegurara que algunos jugadores se recuperaban de la enfermedad. En un comunicado, el club siete veces campeón de Europa anunció que “en base a los resultados de los exámenes médicos realizados hasta el momento, no hubo casos de Covid-19 entre los jugadores y el cuerpo técnico”. Scaroni había asegurado este viernes, en declaraciones a Roma InConTra, que había jugadores del plantel infectados de coronavirus, pero sin precisar el número ni el nombre de los afectados. “En el Milan tenemos algunos jugadores infectados, pero en recuperación”, reveló. El club “rossonero”, en el que militan los argentinos Mateo Musacchio y Lucas Biglia, añadió que los jugadores continuarán con los entrenamientos individualizados.

Islas Feroe

La Liga de fútbol de Islas Feroe disputó ayer la primera fecha de su torneo y se convirtió en el primer campeonato europeo que volvió a jugarse luego de la suspensión por el Covid-19. En el partido más importante Runavick le ganó 3-0 a TB Tvoroyri. Todos los encuentros se jugaron a puertas cerradas. Entre las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades de Islas Feroe están la prohibición de que los jugadores se abracen para festejar los goles, el no compartir botellas y no escupir en el césped de juego. Además, los árbitros debieron desinfectar con regularidad los balones, con el fin de evitar posibles contagios. El torneo de fútbol del país escandinavo, que debió haber comenzado en marzo y se aplazó hasta ayer por la pandemia de coronavirus, está conformado por diez equipos que se enfrentan en un sistema de tres vueltas. Islas Feroe, un gobierno autónomo del Reino de Dinamarca, registró 187 ciudadanos infectados por Covid-19, todos recuperados y no tuvo fallecidos.

Seguridad absoluta

El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, planteó ayer que no se debería volver a jugar al fútbol “hasta no tener la seguridad absoluta” de que no habrá contagios de coronavirus y agregó que “arriesgar una fecha es imposible”. A su vez, el titular del “millonario” adelantó que el club tendrá un “problema” económico en caso de jugar sin público ya que dejará de percibir “cien millones de pesos por mes” en concepto de venta de abonos. En una entrevista con el canal América, D’Onofrio sostuvo que “River y cualquier club no deberían jugar hasta no tener la seguridad absoluta de que cada persona que trabaja en el club no tenga la posibilidad de contraer el virus. Porque de este virus no se vuelve. ¿Qué pasa si uno aparece con el virus? ¿Qué hacemos? Todo el mundo en cuarentena. Entonces, arriesgar una fecha es imposible”, declaró el principal referente del club “millonario”.