La familia pide justicia y que no olviden a la víctima

Pasaron ya cinco meses del aberrante crimen de Doris Chuqui Pacheco, la mujer de origen peruano que desde hace años vivía en la ciudad de Perico.

Un femicidio que marcó a la ciudad tabacalera, ya que la víctima estuvo desaparecida varios días y luego fue encontrada sin vida en Alto Verde, una zona próxima al Aeropuerto Internacional.

Esta semana Doris estaría cumpliendo 43 años, situación que movilizó a su familia a repetir el pedido de justicia, ya que en este período, el único detenido y principal sospechoso es su última pareja, Matías Padilla de tan solo 24 años. El sujeto está imputado por "homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género" por el Ministerio Público de la Acusación.

Se supo que la Justicia y la Policía trabajaron arduamente en tratar de conseguir material, pruebas, como videos, huellas digitales en los bienes automotores de la víctima y el rastreo en los teléfonos celulares, todo apuntaría a la joven pareja de Chuqui Pacheco, quien además con anterioridad recibió numerosas denuncias por violencia de género en su contra de parte de la mujer fallecida.

Doris Chuqui Pacheco era una empresaria del transporte de pasajeros, en su casa de avenida Bolivia de barrio El Progreso, donde administraba una remisería y según la familia, el detenido en su momento trabajaba allí, donde luego formó un vínculo amoroso con la mujer.

Sobre los hechos

El 31 de diciembre de 2019 ella salió de su casa, pero nunca regresó, lo que derivó en una intensa búsqueda, hasta que apareció sin vida el pasado 10 de enero, en un campo conocido como "Monterriquito". Su familia siempre apuntó a la expareja como presunto autor del hecho y asegura que en varias oportunidades ella lo había denunciado por violencia de género.

Según informe de los forenses, la víctima fue golpeada, estrangulada y posteriormente recibió un disparo en el ojo derecho. Esto último se habría producido una vez que la víctima ya estaba sin vida. No se determinó si fue asesinada en el lugar.

Qué dice la familia

Mari Chuqui dijo que "exigimos justicia, queremos que pague con todo el rigor de la ley este sujeto, es un femicida que no tuvo piedad, Matías Padilla es el culpable, exigimos piedad, justicia por mi hermana, yo no creo que él sea el único responsable, pedimos justicia por Jesús y Florencia, que son los hijos que dejó mi hermana Doris (lágrimas). Mi madre no tiene consuelo, ni siquiera pudimos despedirla como corresponde, la tuvimos que velar a cajón cerrado, pero tenemos que seguir adelante, el dolor sigue en pie, sólo tenemos una foto de ella, pero no nos alcanza".

Además, agregó que "el asesino la tenía sometida, amenazada a mi hermana, es un sanguinario chacal, es inaudito que hasta hoy nadie aunque sea anónimamente haya llamado para decir que vio algo, este sujeto la amenazó, la sometió, le robó, se creía el dueño de todo, la aisló de la familia. Que todo el peso de la ley caiga sobre él, nosotros pensábamos que mi hermana estaba bien, pero no que ella estaba amenazada por este sujeto. Queremos que la sociedad de Perico no se olvide de ella, que no quede como un femicidio más".