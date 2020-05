Laberintos Humanos: Especies e individuos

Después que el abuelo me dijera que los gallos vivían entre la gente desde los tiempos de San Jorge, sin que yo pudiera recordar cuáles fueron esos tiempos hizo una extraña referencia a Rudolf Steiner, ese teósofo alemán que había leído en mi adolescencia pero que no parecía venir a cuento ni del contexto ni del relato. Me dijo que Steiner asegura que los humanos somos individuos. Cada uno de nosotros es una persona con su nombre y su memoria, como usted es Dubin, Pierro es el comisario, Blanca es su esposa, Pierre Donadou Quispe es un escritor kolla argelino y el padrecito es un sacerdote, dijo alardeando de conocerme más de lo que yo pudiera suponer.

La lista podría ser infinita, dijo, pero con los animales es distinto: no son individuos sino especie. Lo escuchaba, aunque sin saber si concordaba tanto con sus ideas, y continuó diciéndome que un sapo no es Pepe o Jacinto sino un sapo, una paloma no es esta o aquella sino paloma a secas y lo mismo con los gallos. Es cierto, agregó, que los domesticamos. Al gallo que grita cada mañana sobre el techo de un rancho o desde el poste de un gallinero, le podemos dar un nombre como a un perro o a un gato, y así van perdiendo mucho de lo que son, es decir, agregó el abuelo: animales. Cada vez se vuelven más persona, más gente, hasta dejar de ser lo que son y ser algo parecido a nosotros. No vamos a demorarnos mucho en esto, me dijo como si se lo pidiera, sino que voy a contarle la historia del primero de los gallos, de ahí usted sacará sus conclusiones.