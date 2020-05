Motociclista pierde la pierna en un accidente

Un tremendo siniestro vial se registró en la madrugada de ayer cuando un joven trabajador que aparentemente se dirigía a su vivienda en el barrio Alto Comedero a bordo de su moto terminó hospitalizado y con la amputación de la pierna izquierda.

La policía trabaja arduamente a los efectos de poder determinar lo sucedido en la mañana del domingo, aproximadamente a las 5 cuando el joven fue encontrado por otras personas, entre ellas un colectivero, con una grave herida en su miembro inferior.

Nicolás Bravo de 20 años sufrió un grave siniestro vial cuando circulaba en su moto en inmediaciones al estadio "23 de Agosto" del club Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el acceso prolongación avenida Éxodo, aparentemente habría derrapado con su vehículo por causas que hasta el momento se desconocen.

La familia del joven accidentado se enteró del siniestro por las redes sociales y al ser entrevistada por El Tribuno de Jujuy solicitó la colaboración de quien haya visto algo al respecto para saber qué pasó realmente y si estuvo involucrado en el accidente otro vehículo, tal como habría circulado en los minutos posteriores al siniestro.

En diálogo con Norma Tezanos, la mamá de Nicolás, indicó que el joven se encuentra internado en terapia intensiva del hospital "Pablo Soria", adonde fue trasladado por una ambulancia del Same que arribó al lugar para auxiliarlo, su estado es estable y se encuentra sedado luego de haber sido intervenido quirúrgicamente.

Nicolás Bravo circulaba a bordo de una moto Rouser de 135 cc color negro cuando ocurrió el siniestro y aparentemente regresaba de la casa de la hermana.

Nicolás había regresado a trabajar el pasado viernes en la peluquería donde prestaba servicio y el sábado por razones de fuerza mayor no había trabajado ya que el local estuvo cerrado, comentó la mamá del joven.

"La policía no me dijo nada, fui a la central y a la comisaría y lo único que sé es que tuvo un accidente, no pudieron brindarme más detalles, recién hoy conoceré quién es el fiscal de la causa", señaló Norma Tezanos, madre de Nicolás.