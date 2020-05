Niña tiene cáncer y su padre desempleado pide ayuda

LEONELA / LA PEQUEÑA ESTÁ INTERNADA EN EL HOSPITAL GARRAHAN DE BUENOS AIRES.

Leonela tiene 5 años, está internada en el hospital Garrahan de la provincia de Buenos Aires debido a un tumor maligno en la pelvis que le causó un cáncer. Su padre que se encuentra en Jujuy está desempleado y precisa trabajar ya que la familia que es oriunda del barrio Cuyaya tiene dificultades económicas.

Para comunicarse con Héctor Valenzuela y colaborar brindándole un trabajo u otra ayuda el número es: 3885776888.

Hace dos meses la pequeña empezó a presentar síntomas, primero no podía realizar sus necesidades fisiológicas entonces sus padres decidieron llevarla al médico de inmediato y le dijeron que tenía estreñimiento pero que no era nada de gravedad.

En ese sentido, Héctor Valenzuela, padre de la niña, mencionó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "entonces nos dieron medicamentos que se los fuimos dando pero ella seguía mal. Y parece que ahí se le despertó, me dijeron que tiene un cáncer muy agresivo. Cuando nos dijeron eso empecé a movilizarme para que la trasladen a Buenos Aires porque ya había hablado con médicos del Garrahan y me dijeron que lo mejor era que vaya para ahí".

Entre la espada y la pared

"Pero acá en Jujuy me decían lo contrario que la podían tratar con normalidad. Yo la verdad que no sabía qué hacer, no tenía plata y estaba entre la espada y la pared. Me moví por todos lados y mi cuñado en Buenos Aires me empezó a guiar y me consiguió la cama en el hospital", añadió.

Después de idas y vueltas la niña logró viajar junto a su madre y empezaron a hacerle quimioterapia, "se le empezó a caer el pelito y se dio cuenta y le dijo a mi señora que la calmó diciéndole que a varios nenes les pasa lo mismo. Ella entendió y después se tocaba el pelo y se reía".

Asimismo sostuvo que "yo no tengo ayuda de nadie y la verdad que tampoco quiero molestar mucho a la gente porque siempre nos dimos vuelta como podemos. Yo no tengo trabajo y si pido algo sería eso para poder costear todos los gastos que necesita mi hija para estar mejor y salir adelante".

Valenzuela es colocador de durlock, hace pulidos de automóviles, hace tapizados, "siempre que me piden algo lo hago, no tengo problema", indicó.

Además tiene una pequeña más que está con él en Jujuy de tres años, ya que su esposa se encuentra en Buenos Aires con su otra hija.

Estará un año y medio

Héctor Valenzuela explicó que deberá permanecer en el hospital Garrahan por un año y medio más porque se tiene que hacer muchos controles y el cáncer se extendió desde la pelvis a otras partes de su cuerpo por eso requiere de varios cuidados intensivos además de la quimioterapia.

Asimismo señaló que "antes de la quimio le hicieron muchos análisis y la dejaron al cien por ciento para que se someta a ese tratamiento. Los primeros días estuvo con vómitos y muchos otros dolores pero ya se está acostumbrando. No podemos creer esto que nos pasa, la verdad que no nos dan buenas noticias, porque nos dicen que allá solamente hay 6 casos como el de mi hija mientras que acá en Jujuy no hay ninguno así".

"Pasamos muchos días horribles, la verdad que acá en Jujuy tuvimos malas experiencias con los doctores que la atendieron. Todo eso sumado a la enfermedad que ella tiene fue mucho para nosotros así que esperamos que lleguen las buenas noticias", finalizó.