Quítale poder a tu saboteador interior

Por Carolina Espada licenciada en Psicología.

Muchas veces culpamos a la suerte o quizás al destino por el resultado de nuestros proyectos y metas, pero alguna vez te has preguntado hasta qué punto uno puede llegar a ser el verdadero enemigo. El termino saboteo proviene del francés, de la palabra Sabot que significa zueco de madera. Cuenta la RAE que durante las protestas laborales los trabajadores tiraban sus calzados o Sabot en los engranajes de las fábricas y de esta forma obstaculizaban los resultados esperados por los patrones.

Con esto podemos imaginar que auto-sabotearnos sería algo así como poner un palo en la rueda, pero usando un “pero” en lugar de un palo o sabot. ¿Y entonces ahora puedes estarte preguntando qué tantos “peros” te pones en tu vida? Debes saber que todos los seres humanos tenemos un saboteador interior, pero su capacidad destructiva siempre dependerá de qué tanto miedo al cambio tengas y de qué tanta culpa puedas llegar a sentir frente a la idea del éxito. Por todo esto es importante que aprendas a lidiar con este diálogo interno negativo y crítico.

Con esta parte tuya que quiere quedarse en su zona de confort. ¿Cómo identificar a tu saboteador interior? Proponte estar a la caza de él, presta atención a esos pensamientos, o bien podría decirse a esa vocecilla interior que te tira abajo, que te paraliza, que te lleva a abandonar tus sueños. Cuando percibas en tus pensamientos el “no puedes”, “no eres capaz” o “no lo mereces” ahí lo tienes, puedes ponerle un nombre a tu saboteador interno, representártelo como un personaje, verás que al reconocerlo y dejar de luchar le quitas poder, es más hasta tenle cariño y compasión. Ahora que ya lo identificaste y hasta le pusiste un nombre en forma divertida, cada vez que aparezca no te identifiques con esos pensamientos que lo representan, ese no eres tú sino él, tu saboteador interior. Toma sus recomendaciones como las de un asesor, tenlo en cuenta, pero no es quien está al mando, porque al mando estás vos. Como ya te imaginarás la emoción que prima es el miedo, tu saboteador quiere defenderte, y ahora viene el punto profundo a trabajar.

¿Por qué o a qué le teme?

Puede haber diferentes razones como ser por ejemplo que tienes un autoconcepto negativo de tí mismo, podrías no conocerte lo suficiente y no saber qué herramientas posees, lo que provoca que tengas poca confianza en tí mismo temiendo no ser capaz o quizás no te perdonas alguna decisión que tomaste en el pasado por lo cual te juzgas considerándote no merecedor de éxito y bienestar temiendo no ser lo suficientemente valioso. También puede ser que tengas bloqueos al nivel de las creencias respecto a lo que significa e implica “el Éxito”, puedes tener prejuicios que te limitan y producen que una parte tuya rechace aquello que deseas conscientemente. Tales podrían ser por ejemplo creer que el dinero corrompe o que te expondría a peligros y hasta a la envidia de tu entorno ocasionando cierto temor al respecto. Es importante que tu deseo de progreso esté libre de dudas. Intenta clarificar tus ideas y hacer una reflexión hacia tu interior en profundidad, recuerda que si no puedes solo siempre puedes buscar un psicólogo que te acompañe en tu proceso de sanación.