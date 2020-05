The Last of Us 2 estrenó violento trailer

La segunda parte de uno de los mejores videojuegos y uno de los más populares de Play Station, The Last of Us parte 2, ya tiene fecha de lanzamiento. Estará disponible a partir del 19 de junio, esto se informó en el trailer que da algunos detalles de la historia que fue publicado días atrás por la propia marca de consolas y la desarrolladora NaughtyDog.

The Last of Us 2 será uno de los títulos que dará lugar a la despedida de la PlayStation 4, aunque también será compatible con la nueva consola de Sony que llegará a fines de este año.

Inicialmente, el 29 de mayo fue la fecha programada por Naughty Dog, pero sufrió un retraso y finalmente el 19 de junio se conocerá el destino del viaje de Ellie a través de un mundo post-apocalíptico plagado de peligros.

En la versión en inglés, la actriz estadounidense Ashley Johnson volverá a ponerle la voz a la protagonista del juego, mientras que María Blanco será la encargada de la versión en español. Troy Baker, uno de los actores de voz más prestigiosos de los últimos años, volverá para interpretar a Joel, personaje que será doblado por Claudio Serrano, conocido por ser la voz de Christian Bale en la saga de Batman . Ambos actores también realizaron la captura de movimiento de sus personajes, tal como lo hicieron para la primera parte de la saga.

Si bien faltan pocos más de un mes para el lanzamiento del nuevo juego, los desarrolladores confiaron que habrá más contenidos disponibles en los próximos días, que podrían ser pósters, wallpapers, y tal vez más videos en forma de trailer o gameplay.

Las reservas ya están disponibles de nuevo, incluyendo las versiones digitales y físicas.

Mirá el adelanto de The Last of Us part 2.