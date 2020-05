El pasaje para los alumnos repatriados desde Córdoba será de $1500

Nación colaborará con el transporte y habilitó diez colectivos para los estudiantes puedan retornar a la provincia. Quienes no puedan pagar el alojamiento podrán estar exceptuados de abonar.

El Gobierno dio a conocer esta noche que el costo de los pasajes de Córdoba a Salta (en la frontera jujeña) será de $1500 gracias a un subsidio ofrecido por el Ministerio de Transporte de la Nación. Sin embargo, las autoridades no aclararon de cuánto será el precio para quienes procedan de otras provincias.

El secretario de Salud Diego Valdecantos informó que hasta el momento hay alrededor de 1300 alumnos inscriptos para retornar a la provincia.

Habrá en total 20 colectivos con una tarifa diferenciada de 1500 pesos por estudiante y además los que no puedan abonarse el alojamiento para realizar la cuarentena obligatoria deberán presentar una nota al COE para ser exceptuados con un “certificado de indigencia”.

El jueves 14 saldrá la primera camada de colectivos para que lleguen el viernes 15. Partirán tres de Córdoba, dos de La Rioja y uno de Tucumán.

Por su parte, el gobernador acotó: “Arrancamos de una manera ordenada la repatriación de los chicos. Los que no puedan pagar el alojamiento, se lo vamos a conceder gratis, obviamente no me aparezcan los que tienen plata porque nos conocemos, Jujuy es chico”, indicó Morales presente durante el informe del Comité Operativo de Emergencia.