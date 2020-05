El Tenis Center prepara todo protocolo

Guillermo Milisenda reconoció que apenas el gobernador Gerardo Morales confirmó el retorno del tenis "comenzó a sonar el teléfono para reservar canchas".

La ansiedad de los amantes del denominado deporte blanco estaba latente, "ya me alquilaron las canchas, el miércoles, tengo todo lleno a las 16, anoche cuando dicen que habilitaron tenis single comenzó a vibrar el teléfono".

Pero el reconocido entrenador ya planificó las clases, "y vamos a realizar trabajos de peloteo, no se puede hacer mucho, corrección de errores, una clase lenta con algunos ejercicios con mucha recuperación entre ejercicio y ejercicio para que aguanten 45 minutos, hace dos meses no hacen anda, alguno habrá entrenado o algo pero no es lo mismo", explicó.

"Serán clases de 45 minutos, desinfectar donde se sientan los jugadores, las pelotas, no es mucho tiempo porque se trabaja con seis pelotas, los jugadores no tocan la pelota con las manos, la pasan con la raqueta, el baño tiene alcohol en gel, jabón, pero estarán abiertos salvo para emergencia, alcohol en gel en las zapatillas antes de ingresar al club", prosiguió Milisenda en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

De esta manera "los profes van a dar clases, manteniendo las distancias, dos jugadores por cancha, es solamente singles, tenemos a Martín Lozano, Juan Pfister, Franco Milisenda, haremos varios turnos para poder contener a todos los que quieren volver", puntualizó.

Este regreso para el club sin dudas "es un alivio", no obstante el director del Tenis Center reconoció que "tengo las canchas destruidas, no tenía plata para arreglarlas y no tenía quien las arregle, el canchero que tenía se fue por razones personales, ahora conseguí un canchero que me está ayudando, pero tendrá su tiempo para ponerlas a punto".

Para una mejor organización, Guillermo Milisenda ya tiene diagramado el trabajo que se aplicará desde mañana, "estoy armando quienes son par e impar para armar los grupos de entrenamiento, estamos armando todo para que el club vuelva a funcionar no de manera normal pero sí con la posibilidad que los amantes del tenis vuelvan a practicarlo", comentó añadiendo que "no se podrá poner horarios fijos, eso tendrán que entender porque una semana abren los pares, la otra semana los impares así que se tendrá que ir rotando".

En cuanto a los horarios "serán los establecidos por el COE, desde las 9 hasta las 19 se podrá hacer uso solamente para singles de las canchas, algunas se alquilarán y en otras van a trabajar los profes", culminó.