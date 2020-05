San Martín iría a la Justicia a reclamar

Roberto Sagra, presidente de San Martín de Tucumán, reiteró ayer sus críticas a la AFA por dar finalizada la temporada del fútbol argentino con la suspensión de los descensos, y amenazó con recurrir "al Comité Ejecutivo o la Justicia nacional".

"No me gusta la conducción de AFA y en esta postura me siento incómodo. No tememos a lo que pueda pasar, no existe un castigo superior al que ya nos impusieron. Estamos recibiendo un crédito desigual y queremos que se reciba el mismo criterio", sostuvo Sagra en declaraciones a la FM Late 93.1

"A nosotros en junio se nos termina el 80 por ciento de los contratos. No aceptaría jugar una final con Atlanta. ¿Por qué no juegan un octogonal para ver quién desciende? ¿Por qué no juegan para clasificar a las copas?", protestó el dirigente del "santo" tucumano.

"Si nos hacen jugar, vamos a protestar en el Comité Ejecutivo y también podemos recurrir a la Justicia nacional. No me gusta la conducción de la AFA y en esta postura me siento incómodo", agregó Sagra, quien la semana pasada cuestionó a Claudio Tapia porque "cree que su escritorio es más poderoso que la pelota y la esencia de nuestro deporte".

Al momento de la suspensión de los torneos de todas las categorías del fútbol, a mediados de marzo, San Martín lideraba la zona 2 de la Primera Nacional con 44 unidades, con una gran campaña correspondiente a la temporada 2019/20. En la zona 1, el puntero era Atlanta, con 38 puntos.

"Teníamos el tercer presupuesto de la B Nacional y estamos al día. Sabemos que si sigue el torneo no vamos a poder contar con el mismo plantel. Es desigual. ¿Con qué fondos renuevo los contratos?", expresó Sagra. El dirigente destacó el apoyo brindado por Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán: "Leito es diputado en Tucumán y todos los diputados hicieron una carta protestando. Quieren que nos traten por igual", dijo Sagra. "Nosotros en la cancha fuimos los mejores y queremos que se aplique el mismo criterio. Si vamos a la cancha, jueguen también por no descender", apuntó. "Soy amigo de Daniel Angelici (expresidente de Boca Juniors) desde hace 13 años. Ni él ni yo somos socios de Elche y no soy socio de él en ningún trabajo. Tengo el orgullo de ser amigo de él y no creo que esto nos perjudique", respondió Sagra al ser consultado sobre su relación con el exdirigente boquense. "Me siento aislado y mal. Esto no es grato para nadie pero tengo la convicción de defender a mi club. Ojalá no me equivoque y esto no nos haga daño, pero esta medida nos perjudica", concluyó el presidente de San Martín de Tucumán.