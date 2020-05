"La carrera de los precios recién arranca porque hay fuerte emisión de moneda"

El contador y especialista en Finanzas y CEO de Finex SA analizó cuáles podrían ser los principales efectos de la extensión de la cuarentena en la economía argentina y regional. Indicó que probablemente tengamos un 2021 con sorpresas inflacionarias muy desagradables y que a corto plazo el principal problema del país será la no resolución de la deuda.

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández de una nueva extensión de la cuarentena, ¿cuáles serán los efectos de esta decisión en la economía?

En nuestras economías regionales no se dio la extensión de la forma que se está dando en la Ciudad Autónomas de Buenos Aires (Caba) y Gran Buenos Aires y esto, en términos generales, demuestra que Argentina es un país disímil, siempre lo fue y siempre lo será.

Creo que se han prolongado demasiado las cuarentenas en las provincias del Norte sin una necesidad puntual, situación que demuestra que le falta federalismo. Haber tomado la cuarentena de forma igual y para todos ha sido un error.

En un principio estuvo bien cuando en la primera etapa, todos ante la incertidumbre total, hicimos cuarentena pero después se fue aflojando en cada una de las ciudades que no tenían circulación autóctona. Esta es una muestra muy visible de que la Argentina es muy distinta pero nunca se la trata de forma diferente. Por ejemplo, los impuestos son iguales para todos.

Entonces creo que la extensión de la cuarentena puede complicar muchísimo a Buenos Aires y al centro del país más que a nosotros que ya estamos saliendo. Pero sin dudas, que la cuarentena continúe de forma muy profunda en Buenos Aires y considerando que tenemos un país que no es federal, seguramente nos va a seguir afectando.

Sin embargo y más allá de todo esto, el tema más importante es la deuda. Que no se resuelva y que no haya acuerdo entre bonistas va a tener un impacto igual o más profundo que el que está teniendo la extensión de la cuarentena.

¿Cuál es el estado de situación por el que está atravesando la región Noroeste?

Es grave. Las cuestiones complejas impactan siempre más en el más débil y en materia macroeconómica la Argentina es un país débil y mucho más las provincias del Norte que tienen un alto índice de pobreza y desigualdad como Salta, Jujuy y Tucumán.

Y haber extendido la cuarentena de una forma tan absoluta y sólo pensando en el aspecto sanitario, nos va a pegar a todos y mucho más a las provincias que cuentan con menos recursos para salir adelante.

¿Cuál sería el peor panorama al que podríamos enfrentarnos si continuamos de forma sistemática con el aislamiento?

En términos económicos el peor panorama para la Argentina sería que no se resuelva la deuda y que se acelere el proceso inflacionario.

En las provincias hay un dato denominado Producto Bruto Geográfico (PBG) y en las más pobres el PBG básicamente está compuesto por el gasto público, y es el Estado quien dinamiza las economías. Por ejemplo, en una ciudad como Yuto la mayoría de su población trabaja en alguna actividad vinculada de forma directa o indirecta al Estado. Entonces si el Estado tiene que hacer ajustes porque no tiene acceso a financiamiento y porque hay una expansión del gasto vía emisión monetaria van a tener que licuar los sueldos de los empleados municipales y de los jubilados.

Cabe destacar también que la crisis del 2011 a la fecha no ha hecho más que degradar y destruir al sector privado y en esta última etapa con la suba de impuestos y con el cierre por la pandemia ha agravado la situación del sector privado, por lo que no tenemos capacidad de reacción en el futuro. Y para un Estado sin capacidad de endeudamiento tenemos una situación donde el sector privado está deprimido y con muy bajas chances de poder recuperarse rápidamente por el precio de los impuestos y de la presión tributaria y tenemos un sector público sin acceso a financiamiento y en un nivel de gastos récord.

Es que en el 2001 el gasto público pasaba el 25% del PBI y hoy es más de 40% del PBI. Y en provincias y ciudades chicas como las nuestras el sector público pesa mucho más al 40% del PBG.

¿Los precios van a seguir subiendo? Y de ser así, ¿hasta dónde podrían llegar?

La carrera de los precios recién arranca porque hay una emisión de moneda muy fuerte que si bien hoy por hoy no se ve reflejado en los precios porque también actualmente las personas necesitamos tener más pesos en la mano.

Cuando inició la pandemia era muy importante tener plata en el bolsillo para poder hacer compras, sobre todo en lugares como el interior del país, donde los almacenes de barrio no cuentan en su mayoría con la tecnología suficiente para cobrar de forma virtual.

Hay una demanda de dinero todavía producto de la inseguridad y de la incertidumbre pero después esto va a pasar y esa demanda de dinero no va a existir. Todos vamos a querer dólares y eso va a ocasionar la inflación. Con lo cual las expectativas inflacionarias son muy altas. Nadie va a decir el día de hoy que la inflación va a ir disminuyendo y siguiendo el sendero de baja que se dio hasta agosto del año pasado.

Según las estimaciones la inflación podría cerrar entre 40 y 50% este año y si no hay un plan del Banco Central y del sector público creíble y consistente, probablemente tengamos un 2021 con sorpresas inflacionarias muy desagradables para los que menos tienen ya que el impacto inflacionario es menor para los que más tienen.

Este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) anunciará la inflación del mes de abril. ¿Se estima cuál será el índice?

Según la medición anual el Banco Central a través de su Relevamiento de Expectativa de Mercado obtuvo el 50%. Pero la verdad es que todos hasta acá si adelantamos una cifra estaríamos haciendo futurología. Pero sin embargo, aún con mayor rigor científico y cuando todavía había senderos más claros y teníamos un Banco Central que no anticipaba dinero al Tesoro y que no imprimía también errábamos en las estimaciones de la inflación por lo cual estamos arriba de un barco que no tiene brújula, por ahora.

Cualquiera sea el porcentaje que pensemos hoy y que siendo optimista creo que podría ser entre 40 y 50%, va a ser sólo el piso.

¿Cómo se espera que continúe siendo el comportamiento del dólar?

Desde la consultora de servicios financieros Finex hemos visto que esta semana, después de las restricciones hacia los fondos comunes de inversiones a que vendan sus posiciones en dólares, fue un golpe hacia la oferta y después le dieron un golpe a la demanda impidiendo que los que habían obtenido un financiamiento, préstamo o subsidio no puedan acceder al mercado de los dólares libres.

Vemos hoy al dólar con muy poco volumen y dentro de todo controlado pero cuando el empresario vuelva a trabajar y a percibir y en dos meses esté en condiciones de cancelar los créditos obtenidos al 24% va a salir a comprar todos los dólares libres que pueda. Los dólares están hoy artificialmente en un stand by.

Y cuando todos salgan a comprar dólares lo más seguro es que la suba del paralelo presione a la inflación.